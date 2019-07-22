В Україні хочуть посилити правила видачі кредитів

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Нацкомфінпослуг.

Так, "з метою посилення захисту прав та інтересів позичальників за договорами позики та підвищення довіри до ринку фінансових послуг" Комісія розробила проект розпорядження "Про затвердження додаткових вимог до договорів про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту".

У документі зазначено, що розробку додаткових вимог зумовило збільшення кількості скарг споживачів, які отримали коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, і збільшення кількості порушень законодавства про фінансові послуги фінансовими установами, що надають такі послуги.

Зокрема, документом пропонується:

обмежити максимальний розмір штрафних санкцій, нарахованих на прострочену заборгованість. У договорі має бути зазначено, що більше від конкретної фіксованої суми вимагати з людини можна.

вказувати процентну ставку за позикою, її тип, порядок її обчислення, в тому числі порядок зміни, індекси, які застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки. Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, визначеним Цивільним кодексом України;

вказувати інформацію про наслідки прострочення виконання зобов'язань по сплаті платежів, в тому числі розмір неустойки (штрафу, пені), процентної ставки, інших платежів, які застосовуються стягуються при невиконанні зобов'язання за договором позики.

вказувати граничний розмір загальної суми компенсації за договором позики в разі невиконання позичальником зобов'язань за договором.

Комісія закликає учасників ринків фінансових послуг взяти участь в обговоренні доопрацьованого проєкту розпорядження.

Обговорення відбудеться 24 липня.