Українські бджолярі розбили прототип "розумного вулика"

Група бджолярів "Медова фабрика" з Миколаївщини за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) та сумісно з компанією BeePro розробили прототип розумного вулика Smart beehive.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на agroreview.com.

У класичний вулик вмонтували датчик, за допомогою якого система моніторить процеси, які проходять всередині, робить виміри за різними показниками. Всі актуальні дані про стан у вулику фіксуються та відображаються в смартфоні чи комп’ютері пасічника в режимі онлайн.

Smart beehive також дозволяє слідкувати за вагою вулика, погодними умовами, температурою всередині вулика та за бортом, рівнем сонячної активності. Окрім цього, незабаром такий вулик буде рахувати кількість бджіл.

Автори інновації вважають "розумний вулик" справжнім проривом для пасічників. "З таким "інструментом" бджоляр не прив’язаний весь сезон до пасіки, економить час та інші ресурси, має можливість мобільно обмінюватись даними та оперативно приймати рішення", – кажуть розробники.