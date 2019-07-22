Арахамія розкрив "схему" силовиків щодо блокування рахунків компаній

Секретар Національної інвестиційної ради при президентові України Давид Арахамія заявляє, що вже зібрав інформацію про десяток випадків арешту рахунків українських компаній з подачі правоохоронних органів та обіцяє виробити механізм протидії цьому явищу.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"За останні кілька тижнів зібрав уже десяток випадків звернень щодо арешту рахунків великих компаній. Схема працює як під копірку. Учасники: СБУ, ГПУ, НПУ, ДБР, ДФС в різних комбінаціях. Суть схеми проста — звинуватити в "ознаках фіктивності" та через суд накласти арешти на всі рахунки. Як правило арешт відбувається в розпал сезону і бізнесмен стає перед вибором:
- судитися і отримати зняття арешту через 2-3 місяці, просрали сезон.
- домовитися з обвинувачами і "вирішити", — написав секретар Національної інвестради.
У зв`язку з цим він заявив про намір цього тижня виробити механізм протидії цьому явищу. Також Арахамія закликав надсилати йому на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. інформацію про подібні випадки, які сталися за останні 2-3 місяці.
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