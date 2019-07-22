За вихідні: Обшук на "АрселорМіттал", арешт рахунків "Метал Холдинг Трейд" і переговори з МВФ

СБУ влаштувала обшук на "АрселорМіттал" і заморозила проєкт на $150 млн

Служба безпеки України 20 липня провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це йдеться у зверненні в.о. гендиректора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександра Іванова, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об’єкт – третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії усіх документів з цього обладнання та почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання", – повідомив Іванов.

Він наголосив, що ці дії виглядають дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації у "АрселорМіттал". У зв`язку з цим компанія закликала посольства країн Великої сімки, Європейську бізнес-асоціацію, Американську торгівельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на цю ситуацію та допомогти забезпечити конструктивну співпрацю міжнародного бізнесу та влади.

Згодом головний юрисконсульт "АрселорМіттал" Артем Філіп'єв повідомив, щоб обшук силовиків тривав більше 14 годин.

За його словами, група перевіряючих зайшла на підприємство о десятій ранку 20 липня і покинула територію компанії о третій годині ночі 21 липня. У результаті обшуку були вилучені машина безперервного лиття заготовок № 3 і окремі елементи обладнання.

"Комплекс нових МНЛЗ-2, 3 є одним з ключових інвестиційних проєктів компанії, вартість якого становить близько 150 млн доларів. Вилучення МБЛЗ-3 унеможливлює продовження будівництва відповідно до програми модернізації і завдає "АрселорМіттал" прямих збитків", – йдеться в заяві.

У зв'язку з великими габаритами об'єкта співробітники СБУ вирішили залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування. При цьому об'єкт не має засобів обмеження доступу сторонніх осіб.

В "АрселорМіттал" наголошують, що не мають можливості продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції і укладати контракти на поставку заготовки клієнтам. "Проект заморожений. Працівники "АрселорМіттал" і підрядних організацій не зможуть виконувати подальшу роботу на цьому об'єкті", – заявили в компанії.

У свою чергу, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, назвав обшуки на "АрселорМіттал" "тривожним викликом".

Нагадаємо:

СБУ заблокувала діяльність ще одного підприємства

Служба безпеки України та Генеральна прокуратура заблокували діяльність ТОВ "Метал Холдинг Трейд".

Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вимога про арешт коштів базується на затвердження слідчого Головного слідчого управління СБУ, що, нібито, підприємство не має власного майна, працевлаштована в ньому тільки одна людина, будь-які офісні або складські приміщення не орендуються", – йдеться в повідомленні.

Однак на підприємстві стверджують, що ТОВ успішно працює на ринку металопрокату більше дев'яти років і належить до великих платників податків (904 місце в Україні). Штат працівників становить близько 500 осіб; середньомісячний фонд оплати праці – понад 6 млн грн; обороти компанії за 2017-2019 роки склали понад 7 млрд грн.

У "Метал Холдинг" стверджують, що всі банківські рахунки і всі суми ПДВ були заарештовані безпідставно. "Протиправні дії слідчого СБУ, прокурора Генеральної прокуратури і слідчих суддів Соснівського районного суду Черкас привели до повної зупинки діяльності ТОВ Метал Холдинг Трейд", – заявляють в компанії.

У зв`язку з цим керівництво компанії звернулося до президента Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації.

Згодом в компанії заявили, що працюють у штатному режимі.

Довідка: ТОВ "Метал Холдинг Трейд" (Київ) займається оптовою торгівлею металів, виробництвом металоконструкцій. Статутний капітал ТОВ – 4,020 млн грн.

Китайці готові інвестувати в Україну $10 млрд

Китайські інвестори висловили готовність інвестувати в реалізацію проектів в Україні $10 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

Під час зустрічі з китайським бізнесом президент України Володимир Зеленський запропонував інвестувати в розвиток інфраструктури, в тому числі в концесійне будівництво дороги навколо Києва, у сільське господарство і розробку газових родовищ.

Водночас представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проектів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.

"Учасники зустрічі склали попередній перелік проектів з інвестиційним потенціалом близько 10 млрд, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності", — зазначили в пресслужбі президента.

Аналітики прогнозують нову програму з МВФ на $6-8 млрд до кінця року

Україна зможе укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на суму $6-8 млрд до кінця 2019 року і здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом в 2020 і 2021 роках.

Про це йдеться в прогнозі аналітиків Raiffeisen Bank International, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За їхніми даними, 40% виплат по валовому зовнішньому боргу України припадає на 2020-2021 роки (2020 року — 16,8 млрд доларів, 2021 — $18,5 млрд), тому уряду необхідна нова програма співпраці з МВФ в найкоротші терміни.

"Навіть з урахуванням повного ролловера міжфірмових кредитів і рефінансування 50% корпоративних кредитів, Україні доведеться виплатити 12,5 млрд доларів в 2020 році і 15 млрд доларів в 2021 році", — сказано в документі.

Аналітики вважають, що залучення кредитів МВФ може забезпечити часткове покриття боргу України, а решту суми можна буде отримати на боргових ринках шляхом розміщення облігацій і через офіційні двосторонні кредитні угоди.

Водночас аналітики Raiffeisen вважають малоймовірним підвищення рейтингів України до кінця цього року, однак бачать хороші перспективи для їх росту в найближчі два роки після виборів у разі прогресу реформ.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки нової програми з МВФ.

У Зеленського анонсували початок переговорів з МВФ

Переговори про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) відновляться у вересні.

Про це повідомив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будуть різні питання і пропозиції, щось будемо пропонувати ми зі свого боку, що ми хочемо виконати, зробити, що хочемо вписати в меморандум, щось будуть пропонувати вони. На щось ми будемо погоджуватися, на щось буде не погоджуватися, буде переговорний процес", — сказав Герус.

Він висловив бажання, щоб питання ціни на газ для населення був "більш м'яко" відображений в меморандумі з МВФ, тому що це "вже питання не просто економічне, а політичне".

Водночас Герус зауважив, що українська сторона має ініціювати антикорупційні реформи. "Щоб ми самі це писали, щоб нас не потрібно було примушувати це робити, ми самі взяли на себе зобов'язання це зробити і швидко це зробили", — резюмував він.

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