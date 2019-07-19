"Слуга народу" підписала Меморандум про співпрацю з українським бізнесом

Сьогодні, 19 липня, у Києві відбулося публічне обговорення економічних пріоритетів українського бізнесу та партії "Слуга народу", результатом якого стало підписання Меморандуму про співпрацю між політичною силою, аналітичними центрами та Українською Радою Бізнесу.

Як повідомляє БІЗНЕС, представники українського бізнесу, коаліції Електронна держава та економічні експерти підписали Меморандум про співпрацю з партією "Слуга народу".

У документі партія та Українська Рада Бізнесу (УРБ), яка об’єднує 75 бізнес-асоціацій з 17 галузей вітчизняної економіки, Фонд підтримки економічної безпеки України, ініціатива платформи БІЗНЕС 100 та коаліції аналітичних центрів, зафіксували ключові принципи, на яких має базуватися модернізація України, а також окреслили ключові завдання реформування держави в податковій та бюджетній сферах, економічній політиці та фінансовому секторі, адмініструванні, енергетиці, створенні інклюзивних економічних та політичних інститутів.

"Всі ключові питання, які хвилюють сьогодні бізнес і над чим працює Асоціація платників податків останні 4 роки, а останні 2 роки спільно ще з понад 70 асоціаціями малого та середнього бізнесу в Українській раді бізнесу – відображені в програмі партії "Слуга народу", – зазначив президент АППУ Грігол Катамадзе, член Наглядової ради УРБ. – Це і необхідність прийняття податку на виведений капітал, і створення єдиної Служби фінансових розслідувань, і багато іншого. Тому сьогоднішнє підписання дуже важливе. Крім того, ми сподіваємося, що буде прийнятий єдиний системний документ – Новий Податковий Кодекс розвитку, а не чергові точковізміни до існуючого. Коли держава не буде заважати, а буде допомагатибізнесу, це буде наше найбільше спільне досягнення. І ми, український бізнес та експертне середовище УРБ готові допомагати вже у Верховній Раді в процесі підготовки відповідних законопроектів".

"Ми сподіваємось, що всі ті важливі реформи, про які йдеться у Меморандумі та які, на жаль, останні роки зовсім не реалізуються,із формуванням нового Парламенту будуть швидко рухатись, – зазначив директор Інституту соціально-економічної трансформації, представник Економічної експертної платформи Ілля Несходовський. – Наші фахівці готові співпрацювати та долучатись до роботи із будь-яких економічних питань". Експерт додав, що більше десяти аналітичних центрів та десятки експертів об’єднались у коаліцію (Економічна експертна платформа) з метою реалізації реформ у податковій, енергетичній та фінансовій сфері.

У свою чергу, генеральний директор і співвласник агропромхолдингу "Астарта-Київ", учасник платформи БІЗНЕС100 Віктор Іванчик закликав об’єднуватися та доводити конкретними справами свій патріотизм. "Безумовно, ми, бізнес, конкурентина внутрішньому ринку, але ми повинні всі разом підтримати один одного – і як бізнес, і як політика, і як державна економіка. Саме тому бізнес проініціював створення проекту Доктрини економічної безпеки – фундаментального документу, якого досі не має нажаль в Україні. Я вважаю, що ми обов’язково повинні повернутися до нього після формування Уряду, щоб спільно створити зрозумілі всім прозорі правила гри, які захистять державу і економічну безпеку країни".

Відповідаючи Іванчику, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зазначив: "У чинному законі про національну безпеку зараз немає розділу про економіку. Ми розуміємо це, а тому парламентська фракція партії буде працювати над втіленням положень Доктрини економічної безпеки."

Генеральний директор Асоціації Українські імпортери побутової електроніки, член Наглядової ради УРБ Софія Арасланова повідомила, що, за оцінками експертів, щорічні втрати держави від контрабанди та порушення митних правил складають близько 90 млрд грн. За 5 років збитки сягнули вже 15 млрд доларів. Для бізнесу це також суттєві втрати – це викривлення конкуренції, що впливає на інвестиційний клімат та призводить до втрати ринків для білого бізнесу.

Надія Бедричук, керівник Асоціації прямого продажу, член наглядової Ради УРБ, яка представляє інтереси малого та мікробізнсу повідомила, що спрощена система дуже важлива для мільйонів самозайнятих осіб та запитала про плани партії щодо спрощеної системи оподаткування.

Доктор юридичних наук Данило Гетманцев зазначив, що бачить важливим встановити рівні правила гри для бізнесу, а також створити систему, яка сприятиме розвитку відчизняного виробника.

Співорганізатор Коаліції Електронна Держава, директор Центру розвитку іновацій Сергій Лобойко передав вітання від Коаліції, яка об'єднує понад 100 успішних команд у сфері е-урядування, е-демократії та долучилася вже до опрацювання стратегії реалізації ініціативи "держава у смартфоні".

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков висловив сподівання на тісну подальшу співпрацю: "Ми прекрасно розуміємо, що бізнесу жити непросто. Дуже часто ми чуємо від ваших колег: "Головне, щоб владане заважала. Ми скоріш упораємось без втручань". Так, є моменти, коли потрібна допомога держави, але частіше бізнес сам може все виправити, аби лиш держава не намагалась створити проблеми. Згадайте, як це було з ЄСВ, коли держава спочатку вдвічі зменшила його, а потім збільшила мінімальні заробітні плати. І якщо великий бізнес це нормально пережив, то малий і середній бізнес ні".

Він наголосив, що підходи політсили щодо роботи з бізнесом не змінилися з президентської кампанії. "Ми плануємо робити податкову амністію для бізнесу, збереження спрощеної системи оподаткування. Ми хочемо, щоб був введений податок на виведений капітал, – хоча це не такий швидкий процес, як нам з вами хотілось би, зважаючи, що ще є Міжнародний валютний фонд, який вимагає компенсаторів", – сказав Разумков.

Довідка:

Економічна експертна платформа – коаліція аналітичних центрів та експертів, створена трьома економічними експертними групами РПР з метою реалізації реформ у фінансовому, енергетичному секторі, податковій та бюджетній сфері.

Українська Рада Бізнесу – коаліція 75 бізнес асоціацій малого та середнього бізнесу, членами яких є 35 тисяч підприємств та 150 тисяч підприємців із 17 галузей економіки, головною метою якої є розроблення та просування спільного порядку денного у сфері економічних реформ, спрямованих на покращення умов ведення бізнесу, детінізацію та зростання економіки.

Фонд підтримки економічної безпеки – об’єднання підприємств білого бізнесу, метою яких є забезпечення економічної безпеки країни.

Коаліція електронна Держава – об’єднання більш ніж 100 команд громадськості та бізнесу в сфері е-сервісів та е-демократії, з метою підтримки прозорості влади, боротьби з корупцією, створення електронних рішень та послуг.