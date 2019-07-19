СБУ та Генпрокуратура заблокували діяльність підприємства Групи "Ковальська"

Підприємство Групи "Ковальська" може призупинити свою роботу через арешт банківських рахунків за рішенням суду, що отримане за поданням Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.

Про це БІЗНЕСу повідомило керівництво підприємства.

За його даними, слідчий Головного слідчого управління СБУ зажадав арешту рахунків на підставі того, що, нібито підприємство не має жодних виробничих потужностей, власного майна, працевлаштована в ньому лише одна особа, будь-які офісні чи складські приміщення не орендуються.

Проте у ТОВ заявляють, що на підприємстві працює більше 700 людей, діє перший та єдиний в Україні експериментальний комплекс, в якому проходять повномасштабні випробування будівельних матеріалів, розробляються рецептури та вироби. Також за 2018 рік обсяг сплачених податкових платежів становив 99 млн грн, а за 6 місяців поточного року — 64 млн грн. Відповідно ж до ухвали суду, ТОВ "Бетон Комплекс" не розташований за юридичною адресою, не має жодних виробничих потужностей, а його працівники є номінальними особами.

Директор підприємства ТОВ "Бетон Комплекс" Євген Гвоздарьов назвав цю ситуацію абсурдною та вимагає негайного зняття арешту з рахунків підприємства. "Ситуація є абсурдною. Робота нашого підприємства паралізована в наслідок дій слідчих органів, причину та логіку дій яких нам ніхто не може пояснити. Ми не розуміємо природи утиску та упередженості, і здивовані непрофесійними діями слідчих органів, від яких можуть постраждати люди — понад 700 працівників підприємства, які ризикують залишитися без гарантованих державою виплат заробітної плати, а також ті українці, що з нетерпінням чекають закінчення будівництва власних осель. Завдається шкода репутації країни серед спільноти зовнішніх та внутрішніх інвесторів, адже мова йде про безпідставний силовий утиск великого українського бізнесу – відповідального роботодавця і сумлінного платника податків. Ми вимагаємо негайного зняття безпідставного арешту з рахунків нашого підприємства, виправлення наслідків халатності у проведенні досудового розслідування, яке робить абсурдні висновки про фіктивність діяльності ТОВ "Бетон Комплекс", — заявив він.

У зв`язку з цим компанія звернулася до президента України та СБУ з вимогою зняти арешт з рахунків підприємств, що не мають жодного стосунку до справи, в рамках якої проводиться досудове кримінальне провадження.

Довідка: Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Компанія є провідним виробником будівельних матеріалів, девелопером і забудовником України.

Група об’єднує 9 заводів-виробників будівельних матеріалів, які відомі в Україні під брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek, "Ковальська Граніт". 63 роки компанія має бездоганну репутацію на ринку, є сумлінним платником податків і забезпечує робочими місцями 4100 працівників. Тільки за 2018 рік "Ковальська" сплатила до державного бюджету України 411 млн грн.