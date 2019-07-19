Кандидати в Раду причетні до 35 бізнес-груп і досі торгують з Росією, – дослідження YouControl

Кандидати, які балотуються до Верховної Ради, причетні до 35 бізнес-груп і досі ведуть торгівлю з Росією.

Про це йдеться в дослідженні компанії YouControl, інформує БІЗНЕС.

Аналітики зауважили, що детально вивчили не тільки компанії, де кандидати є власниками, засновниками чи директорами, а й простежили зв’язок через родичів. "Не обійшли і питання причетності до фінансово-промислових груп, де ситуація може розгортатись у обох напрямках: група контролює депутата чи депутат має вагу в групі і тому лобіюватиме її інтереси", – зазначили вони.

Кандидати в бізнесі та торгівля з Росією

Згідно з даними дослідження, кандидати у нардепи загалом пов’язані з майже із 1,8 тис. компаній, половина з яких має точки перетину зі партією "Слуга народу". За 2017 рік виручка усіх цих підприємств досягла 287,5 млрд грн.

Цікаво, що ці компанії активно працювали із зовнішніми ринками. Їхній експорт за 2018 рік склав 93,5 млрд грн, а імпорт за той же рік – 15,5 млрд грн.

Аналітики звернули увагу на те, що майбутні парламентарі не цуралися торгівлі з країною-агресором – Росією. Винятком стали лише представники "Голосу" та "Сили і честі". "А ось кандидати від чотирьох інших політсил 2018 року продали в Росію товарів та послуг на 194 млн грн і закупили звідти на 122 млн грн", – констатують вони.

Виручка та міжнародна торгівля компаній, причетних до кандидатів від ТОП-6 партій

За даними аналітиків, найбільше на експорті в Росію збагатилися компанії, причетні до представників "Опозиційної платформи "За життя". За попередній рік вони заробили на цьому 123 млн грн, що складає 11% від усіх їх продажів за кордон (це найвищий показник серед усіх). Водночас на імпорт з Росії 2018 року найбільше витратив бізнес "Європейської солідарності" – 56 млн грн. А найбільшу частку Росії в імпорті має "Батьківщина": закупівлі пов’язаного з нею бізнесу склали 8% від загальної кількості. Хоча, як зазначається, майбутні нардепи від ОП "За життя" відстали у цьому показнику лише на 1%.

Галузі, в яких працюють компанії кандидатів

Серед 1,8 тис. компаній, пов’язаних із майбутніми парламентарями, більше 450 займаються оптовою та роздрібною торгівлею та ремонтом транспорту (автівок та мотоциклів). "Очевидно, ці галузі мають шанс отримати найпотужнішу підтримку в наступному скликанні Верховної Ради", – вважають автори дослідження.

Понад 200 компаній, дотичних до кандидатів, займаються операціями з нерухомим майном. Ще по 138 підприємств зайняті в таких галузях, як "Професійна, наукова та технічна діяльність", "Інформація та телекомунікації". Проте окремі партії мають вагомі інтереси і в інших сферах.

За масштабами роботи компаній аналітики виокремили наступні ТОП-5 сфер, в яких будуть зацікавлені парламентарі:

Переробна промисловість.

Компанії цієї галузі кандидатів від "Слуги народу” 2017 року отримали виручки 71,8 млрд грн;

"Європейська солідарність" – 28 млрд грн;

"Батьківщина" – 2,3 млрд грн;

Опозиційна платформа "За життя" – 1,5 млрд грн.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

• Підприємства, пов’язані зі "Слугою народу", 2017 року заробили 57,7 млрд грн;

• ОП "За життя” – 7,9 млрд грн;

• "Батьківщина" – 111 млн грн.

Торгівля та ремонт транспорту

Компанії, пов’язані із майбутніми нардепами від "Слуги народу", 2017 року отримали виручки 12,9 млрд грн;

"Європейська солідарність" – 8,3 млрд грн;

"Батьківщина" – 3,8 млрд грн;

"Сила і честь" – 14 млн грн;

ОП "За життя" – 13 млн грн.

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.

Компанії цієї галузі кандидатів від "Слуги народу" 2017 року напрацювали на 31 млрд грн;

"Європейська солідарність" – на 181 млн грн;

"Батьківщина" – на 52 млн грн.

Інформація та телекомунікації.

Підприємства із цього ринку, до яких причетні потенційні нардепи від "Слуги народу", 2017 року заробили 2,4 млрд грн;

від "Батьківщини" – 146 млн грн;

від "Сили і честі" – 11 млн грн;

від ОП "За життя" – на 6 млн грн;

від "Європейської солідарності" – 1 млн грн.

Також аталітики окремо виділили такий вид діяльності, як "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність". "У цьому бізнес-напрямку зацікавлені лише дві партії, але компанії, пов’язані зі "Слугою народу", 2017 року напрацювали в цій галузі аж на 46,7 млрд грн, а з "Батьківщини" – на 48 млн грн", – йдеться у дослідженні.

Фінансово-промислові групи & майбутні депутати

Найбільше зв’язків із ФПГ аналітики виявили серед кандидатів від "Слуги народу". Із найгучніших назв – це групи "Приват" та "Квартал 95". Зокрема, зв’язок із першою з них простежується через Олександра Ткаченка (№ 9 у списку). Він є не лише є гендиректором каналу "1+1", а й пов’язаний із близько десятьма компаніями з часткою ФПГ "Приват".

Також, як приклад, згадуються засновники "Групи родини Стефанчук", пов’язаної із партією, є члени родини радника президента України, його представника у Верховній Раді та другого номера у виборчому списку Руслана Стефанчука. У шорт-лісті також можна зустріти Михайла Радуцького, котрий є засновником клініки "Борис" та ключовою особою у бізнес-групі родини Радуцьких.

Серед кандидатів "слуги" також фігурують представники групи родини Шуляк, які займаються нерухомістю та наданням юридичних послуг. Зокрема, Олена Шуляк балатується під номером 13 і очолює девелоперську компанію "Мідленд Девелопмент Україна", а її чоловік Олександр Шуляк є власником юридичної компанії "Енжіай груп".

Також згадуються представники групи родин Шкрум та Наталуха, у яких є юридичні компанії "ЮКОМ" та ЛІД/ОГ’ЮРІ" і офшор Betal Management Ltd. У списку також бачимо Данила Гетманцева ‒ очільника відомої групи "Юрімекс". А ще виявлені зв’язки з групою родини Холодових (завод "Ефкон-вікна" та бренд одягу Stella Shakhovskaya), Максима Ткаченка (організація концертної діяльності), "Міста для людей"(нерухомість).

Багато точок перетину із ФПГ має також Опозиційна платформа "За життя". Зокрема, партія пов’язана із такими групами, як:

"Група Юрія Бойка" (НВП "Зоря", НВО "Сєвєродонецький склопластик", "Київгаз" та інші);

"Група Вадима Рабіновича" (канал NewsNetwork);

"Група Віктора Медведчука" (10 компаній сфери нерухомості, АПК та інших, записаних на дружину Оксану Марченко);

"Група родини Льовочкіних" (ПАТ "Кримський содовий завод", АБ "Кліринговий дім", ПАТ "Закарпаттяобленерго");

"Група Наталії Королевської" (добування вугілля, металургія, харчова промисловість та агрокомпанії в Криму);

"Група Нестора Шуфрича" ("Закарпатська консалтингова компанія", бізнес у нерухомості, агро, ПЕК);

"Група Сергія Ларіна" (кіровоградські ЗМІ, санаторій "Гірська Тиса", ресторан-броварня "Ципа");

"Група Сергія Дунаєва" (СК "Олві");

"Група братів Козак" ("Галицьке перехрестя" (ринок у Львові), "Керамбуд", телеканали "112" та "NewsOne").

Проаналізувавши бізнес-зв’язки кандидатів від "Батьківщини", окрім групи Юлії Тимошенко (сфера інтересів нерухомості, ресторани, видавництво книг та парфумерної продукції), аналітики виявили цікаві родинно-бізнесові переплетення. Сергій Тарута йде від партії під номером 2 і є ключовою особою у групі “Індустріальний союз Донбасу" (провідна корпорація з вироблення сталі).

Під сьомим номер від партії йде Андрій Кожем’якін, котрий є тестем екс-нардепа Віталія Коржа і за сумісництвом очільником "Групи родини Корж". А одразу за ним у списку ‒ ключова особа "Групи Григорія Немирі", дружина котрого є співзасновником інтернет-каналу Ukrlife.tv. Закриває десятку"Батьківщини" Валерій Дубіль ‒ один із ключових осіб групи "Європа", за якою два ринки у Прилуках і частина "Троєщинського ринку" у Києві.

Партія "Європейська солідарність" пов`язана із групою екс-президента Петра Порошенко "Укрпромінвест". Кандидати із сусідніх номерів у списку також давно мають свої бізнес-групи: "Група Андрія Парубія", "Група Ірини Геращенко" (чоловік котрої є засновником компанії “Ю Ей Кепіталз"). Також відкрились зв’язки із "Українською маркетинговою групою" (холдинг Артура Герасимова).

Перший кандидат від партії "Сила і честь" ‒ екс-голова СБУ Ігор Смешко є ключовою особою у групі родини Смешко (компанія "Лагуна" та "Бізнес консалтинг центр"). Під четвертим номером йде співвласник групи “Агродар”, а під восьмим ‒ ключова особа Групи Ірини Сисоєнко ("Картушин Партнерз", КП "Міськоопринкторг" ‒ ринок в Миколаєві). Крім того, “на балансі” партії Група родини Поживанових.

Найменше, лише дві ФПГ, пов’язані із кандидатами від партії "Голос": "Група родини Вакарчук" (концертна діяльність, торгівля одягом, виробництво продукції і картону та дерева, нерухомість) та "Василь Кісіль і Партнери" (багатопрофільна юридична фірма та ще 6 пов'язаних компаній).

"Очевидно, що наразі потрібно обирати депутатів, які мають бізнес-інтереси і, в кращому разі, при лобіюванні будуть їх поєднувати із потребами населення. Тож вибір кожного українця має бути зваженим і обгрунтованим, аби ці інтереси не принесли індивідуальної вигоди одним та шкоди іншим", ‒ резюмують автори дослідження.

Щоб знайти прямі бізнес-зв’язки кандидатата та дізнатися актуальний перелік компаній, з якими він напряму пов’язаний, аналітики YouControl радять: у пошуковій стрічці системи YouControl ввести ПІБ кандидата та застосувати фільтри "Без історичних даних" і "Засновники та керівники".

При перегляді конкретних юридичних осіб, перелік яких знаходить система, варто звернути увагу на окремі деталі (адреса, приналежність до ФПГ тощо), аби уникнути плутанини з однофамільцями.