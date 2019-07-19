У компанію "Богдан Моторс" прийшли з обшуком

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" та в клубі "5 елемент".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами", – повідомили в НАБУ.

Попередньо справа кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою).

Зазначається, що розслідування цієї справи триває з квітня 2018 року.

Нагадаємо:

У січні 2018 року член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Валентина Варава повідомила, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

Сьогодні, 19 липня, представники НАБУ проводять обшук в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

Довідка: Корпорація "Богдан" об’єднує потужності для виробництва автобусів і тролейбусів, легкових авто, вантажної, комерційної та спеціалізованої техніки, а також має власну розгалужену торгівельно-сервісну мережу. Її заводи розташовані у Луцьку та Черкасах.

Головним виробничим активом корпорації є ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс".