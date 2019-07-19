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НАБУ "трусить" центральний офіс інвестгрупи ICU

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

Про це йдеться у заяві компанії, інформує БІЗНЕС.

У ICU  стверджують, що раніше повністю задовольнили всі запити НАБУ на надання інформації, і розцінює слідчі дії "не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст".

За даними компанії, обшук проводиться в рамках так званої справи "Роттердам+" (№52017000000000209), відкритої в березні 2017 року стосовно посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення. 

"Як законослухняна компанія, ICU забезпечила повне сприяння правоохоронцям, у черговий раз надавши всі витребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо даних угод в компанію не надходило", — наголошується у заяві.

Група повідомляє, що працює в штатному режимі, проте в даному випадку несе супутній збиток, оскільки є суб'єктом економічної діяльності і не має жодного відношення до політичних процесів у країні.

Нагадаємо:

Довідка: Інвестгруппа ICU заснована в 2006 році фахівцями з ING. Це незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад $500 млн. Керуючі партнери групи — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

За минулий 2018 рік ICU провела угоди з ОВДП на суму понад 60 млрд грн і зараз займає чверть українського ринку торгів ОВДП.

 

НАБУ ICU обшук