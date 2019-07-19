НАБУ "трусить" центральний офіс інвестгрупи ICU

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

Про це йдеться у заяві компанії, інформує БІЗНЕС.

У ICU стверджують, що раніше повністю задовольнили всі запити НАБУ на надання інформації, і розцінює слідчі дії "не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст".

За даними компанії, обшук проводиться в рамках так званої справи "Роттердам+" (№52017000000000209), відкритої в березні 2017 року стосовно посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення.

"Як законослухняна компанія, ICU забезпечила повне сприяння правоохоронцям, у черговий раз надавши всі витребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо даних угод в компанію не надходило", — наголошується у заяві.

Група повідомляє, що працює в штатному режимі, проте в даному випадку несе супутній збиток, оскільки є суб'єктом економічної діяльності і не має жодного відношення до політичних процесів у країні.

Нагадаємо:

У червні 2019 року авторитетний портал Cbonds присудив фінансовій групі ICU премію Cbonds Awards CIS та п'ятий рік поспіль визнав його "найкращим інвестиційним банком України".

На початку липня 2019 року інвестиційна група ICU відкрила в Києві свій перший офіс з обслуговування клієнтів, які бажають інвестувати в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Довідка: Інвестгруппа ICU заснована в 2006 році фахівцями з ING. Це незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад $500 млн. Керуючі партнери групи — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

За минулий 2018 рік ICU провела угоди з ОВДП на суму понад 60 млрд грн і зараз займає чверть українського ринку торгів ОВДП.