НАБУ "трусить" центральний офіс інвестгрупи ICU

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".
Про це йдеться у заяві компанії, інформує БІЗНЕС.
У ICU стверджують, що раніше повністю задовольнили всі запити НАБУ на надання інформації, і розцінює слідчі дії "не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст".
За даними компанії, обшук проводиться в рамках так званої справи "Роттердам+" (№52017000000000209), відкритої в березні 2017 року стосовно посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення.
"Як законослухняна компанія, ICU забезпечила повне сприяння правоохоронцям, у черговий раз надавши всі витребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо даних угод в компанію не надходило", — наголошується у заяві.
Група повідомляє, що працює в штатному режимі, проте в даному випадку несе супутній збиток, оскільки є суб'єктом економічної діяльності і не має жодного відношення до політичних процесів у країні.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року авторитетний портал Cbonds присудив фінансовій групі ICU премію Cbonds Awards CIS та п'ятий рік поспіль визнав його "найкращим інвестиційним банком України".
- На початку липня 2019 року інвестиційна група ICU відкрила в Києві свій перший офіс з обслуговування клієнтів, які бажають інвестувати в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).
Довідка: Інвестгруппа ICU заснована в 2006 році фахівцями з ING. Це незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад $500 млн. Керуючі партнери групи — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.
За минулий 2018 рік ICU провела угоди з ОВДП на суму понад 60 млрд грн і зараз займає чверть українського ринку торгів ОВДП.