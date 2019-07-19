IT-компанії "оживили" офісний ринок Києва і знову зробили його високоприбутковим

Вперше за 10 років ринок офісної нерухомості Києва знову перетворився на високоприбутковий бізнес — середньозважений рівень вакантності знизився до 6%, а діапазон запитуваних орендних ставок демонструє зростання.

Про це повідомив керівник Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.

Він зазначив, що криза 2008 року та початок збройної кампанії в зоні АТО призвели до скорочення міжнародних представництв в Україні, що негативно позначилося на ринку офісної нерухомості, повністю паралізувавши його роботу.

Проте стрімкий розвиток технологій, швидкості з'єднання і широти покриття мережі, кількості інтернет-користувачів призвело до галопуючого розвитку аутсорсингових компаній, і Україна перетворилася в одного зі світових лідерів з обслуговування провідних міжнародних ТНК (18 українських компаній увійшли до світової ТОП-100).

Як результат, штат комп'ютерних компаній щорічно збільшується в середньому на 15-30%, а компанії сфери інформаційних технологій стали основним споживачем офісної нерухомості в Україні.

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"Вперше за 10 років ринок офісної нерухомості Києва знову перетворився на високоприбутковий бізнес — середньо-зважений рівень вакантності знизився до 6%, діапазон запитуваних орендних ставок демонструє зростання: в БЦ класу А — $ 19-40 / кв. метрів / місяць, в класі В — $ 10-27 / квю метрів / місяць", — констатує експерт.

За його даними, бум попиту на офісні приміщення з боку IT-компаній оживив практично всі заморожені або відкладені проєкти, реанімував інтерес девелоперів. Наразі на різних стадіях будівельної готовності перебувають анонсовані до відкриття в 2019-2020 роках 22 бізнес-центри загальною орендованою площею понад 187 410 кв. метрів, а всього заявлено понад 35 проектів (орендована площа — близько 1 мільйона кв. метрів).

Олійник також зауважив, що поглинання офісних приміщень малопередбачувані і несе високі ризики для ринку. "IT-компанії мобільні, чутливі до змін податкового законодавства, реагують на макроекономічну ситуацію в країні і вже частково переводять персонал в сусідні країни (Польщу, Білорусь), а кращих фахівців дислокують в Західну Європу, США", — констатує він.

Він також прогнозує, що на тлі великої кількості заявлених проектів і помірного попиту на офіси з боку національних компаній, дефіциту міжнародних представництв, без комплексного пожвавлення ринку конкуренція між об'єктами може істотно загостритися..

Нагадаємо, згідно з даними Конфедерації будівельників України (КБУ) та компанії JLL, за перші три місяці 2019 року максимальна ставка оренди, характерна для класу А в ЦДР, збільшилася на 6%, – до 32 доларів за квадратний метр на місяць (без урахування ПДВ і операційних витрат).