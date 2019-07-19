Представники бізнесу стурбовані новим "методом" оподаткування об`єктів

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації стурбовані новим підходом фахівців Державної фіскальної служби (ДФС) до заповнення форми 20-ОПП про об'єкти оподаткування, об'єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

Про це повідомила експерт ЄБА Анна Дерев`янко у своєму блозі на НВ, інформує БІЗНЕС.

Вона зауважила, що відповідні об'єкти оподаткування визначені в Податковому кодексі України для кожного податку та збору. "При цьому вислів "об'єкт, пов’язаний з оподаткуванням" подекуди тлумачиться працівниками фіскальної служби на власний розсуд, що створює конфліктні ситуації", — зазначає експерт.

Зокрема, податківці наполягають на звітуванні за формою 20-ОПП щодо, фактично, будь-якого майна платників, незалежно від того, чи є безпосередньо це майно об'єктом оподаткування. Також у ДФС вважають, що звіт 20-ОПП необхідно подавати щоразу, коли з таким майном (яке може не бути безпосередньо об'єктом оподаткування) відбуваються будь-які зміни. Такий же підхід податківці застосовують і до майна, наданого в оренду.

"Нескладно уявити, яку кількість звітів муситимуть подавати, наприклад, банки щодо POS-терміналів, встановлених у торгових точках. При цьому цінність інформації, поданої для цілей оподаткування — близька до нульової. Втім, хоча для застосування податків звіти з такою інформацією є не надто потрібними, в їх поданні можуть бути зацікавлені контролюючі органи. Не в останню чергу, очевидно, тому, що за неподання звітів можна накладати штрафи", — зазначає експерт.

На думку компаній-членів Асоціації, повідомлення за формою № 20-ОПП має подаватись щодо майна, яке безпосередньо є об'єктом оподаткування. При цьому немає потреби подавати такі повідомлення щодо майна, яке безпосередньо не є об'єктом оподаткування та використовується в операціях, інформація про податкові наслідки яких відображена у відповідних податкових деклараціях/звітах (з податку на прибуток, з податку на додану вартість, тощо).

Тому Асоціація звернулася до Міністерства фінансів та ДФС з проханням вжити заходів щодо врегулювання цієї ситуації, а саме: надати узагальнюючу податкову консультацію, призупинити перевірки підприємств до надання такої консультації, а щодо розпочатих оскаржень — скористатися принципом "конфлікту інтересів".

"Для цих правильних кроків не потрібно чекати внесення змін до законодавства або ще чогось. Варто просто виконати вимоги нормативних актів, керуючись їх буквою та здоровим глуздом, а не іншими мотивам", — резюмувала Дерев`янко.

Довідка: Форма №20-ОПП подається на майно, через яке виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.