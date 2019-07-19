Компанія Бренсона оголосила 2019-й роком без пластику

Компанія Virgin Sport мільярдера Річарда Бренсона оголосила про співпрацю з компанією JUST Goods щодо боротьби з платистиковими пляшками.

Про це Бренсон написав у своєму блозі, передає БІЗНЕС.

Зокрема, на марафоні в Лондоні The Asics London 10K, який стартує 21 липня, компанії замінять 19 тис. одноразових пластикових пляшок для води картонною упаковкою.

"Компанія JUST Goods, заснована Джаденом Смітом та підтриманою Уіллом Смітом, надасть повністю утилізовані картонні упаковки JUST Water на фінішній лінії", — написав мільярдер.

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Він також повідомив, що ще 40 тис. пластикових пляшок будуть вилучені з траси і замінені паперовими стаканчиками.

Крім того, Бренсон наголосив, що The Asics London 10K стане першою подією Virgin Sport, на якій пластикові пакети будуть замінені довговічними натуральними сумками з хлопку. "Все це є частиною нашої місії — звільнитися від пластикових пляшок на всіх наших бігових подіях у 2019 році, знищивши півмільйона одноразових пластикових пляшок", — резюмував він.

Нагадаємо, на початку липня "Житомирський Бізнес-клуб" та Агенція розвитку міста" за підтримки міської влади Житомира запустили проєкт "#ЦяТорба", присвячений Міжнародному дню без поліетилену.