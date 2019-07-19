В Україні запустили перший державний онлайн-магазин

Про це йдеться на сторінці ProZorro у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Як наголошується, це новий інструмент, який ще швидше і простіше за допорогові закупівлі та звіти про укладені договори.

У Prozorro Market представлені найпопулярніші серед державних замовників товари: офісний папір, картриджи, ноутбуки, ліки та медичні вироби. Поступово перелік продукції розширюватиметься.

Серед переваг державного онлайн-магазину:

Купівля товарів буде відбуватися без оголошення тендеру, як в звичайному інтернет-магазині.



Всі постачальникі, які розмістили свій товар в ProZorro Market вже пройшли кваліфікацію адміністраторів каталогу (ДУ «Професійні закупівлі» чи ДП "Медичні закупівлі України" в залежності від типу продукції). Замовнику не потрібно проводити відбір та процедуру кваліфікації.



Постачальники в ProZorro Market готові укладати договори і працювати на умовах післяоплати. Протягом тижня постачальник відправить ваше замовлення.



Під час замовлення система сама формує чернетку звіту про укладений договір. Чернетку звіту можна буде опублікувати після укладання договору.



Швидке вирішення форсмажорів. Наприклад, зламався ноутбук, ви зможете без зайвого клопоту обрати постачальника, який продасть вам новий.

На сайті prozorro.gov.ua в рубриці "Prozorro Market. Пілот" розміщені умови та перелік документів, які мають подати постачальники для участі у проекті. Процедура передбачає разову процедуру кваліфікації постачальника та товару.