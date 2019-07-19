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В Україні запустили перший державний онлайн-магазин

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Система ProZorro запускає пілотоний проект – перший державний онлайн-магазин ProZorro Market.

Про це йдеться на сторінці ProZorro у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Як наголошується, це новий інструмент, який ще швидше і простіше за допорогові закупівлі та звіти про укладені договори.

У Prozorro Market представлені найпопулярніші серед державних замовників товари: офісний папір, картриджи, ноутбуки, ліки та медичні вироби. Поступово перелік продукції розширюватиметься.

Серед переваг державного онлайн-магазину:

    • Купівля товарів  буде відбуватися без оголошення тендеру, як в звичайному інтернет-магазині. 
    • Всі постачальникі, які розмістили свій товар в ProZorro Market вже пройшли кваліфікацію адміністраторів каталогу (ДУ «Професійні закупівлі» чи ДП "Медичні закупівлі України" в залежності від типу продукції). Замовнику не потрібно проводити відбір та процедуру кваліфікації.
    • Постачальники в ProZorro Market готові укладати договори і працювати на умовах післяоплати. Протягом тижня постачальник відправить ваше замовлення.
    • Під час замовлення система сама формує чернетку звіту про укладений договір. Чернетку звіту можна буде опублікувати після укладання договору.
    • Швидке вирішення форсмажорів. Наприклад, зламався ноутбук, ви зможете без зайвого клопоту обрати постачальника, який продасть вам новий.

На сайті prozorro.gov.ua в рубриці "Prozorro Market. Пілот" розміщені умови та перелік документів, які мають подати постачальники для участі у проекті. Процедура передбачає разову процедуру кваліфікації постачальника та товару.

ProZorro Market онлайн-магазин