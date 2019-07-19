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Долар в Україні різко пішов вгору

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Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок. Станом на сьогодні, 19 липня, він встановлений на рівні 26,03 грн за долар.

Про це свідчать дані регулятора, інформує БІЗНЕС.

При цьому офіційний курс гривні до євро сьогодні встановлений на рівні 29,19 гривні – він подешевшав на 2 копійки.

Зазначимо, що напередодні, 18 липня, котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 – 25,89 грн за долар.

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Нагадаємо:

Нацбанк курс долара