Долар в Україні різко пішов вгору

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок. Станом на сьогодні, 19 липня, він встановлений на рівні 26,03 грн за долар.
Про це свідчать дані регулятора, інформує БІЗНЕС.
При цьому офіційний курс гривні до євро сьогодні встановлений на рівні 29,19 гривні – він подешевшав на 2 копійки.
Зазначимо, що напередодні, 18 липня, котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 – 25,89 грн за долар.
Нагадаємо:
- 19 квітня Нацбанк України зафіксував негативні коливання на валютному ринку після рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації "ПриватБанку".
- За підсумками квітня НБУ констатував зміцнення гривні, зокрема, завдяки рекордному залученню іноземних інвестицій в гривневі облігації внутрішньої держпозики.
- У травні Нацбанк зафіксував зміцнення курсу гривні до долара.
- У звіті від 17 липня МВФ дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.