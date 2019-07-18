Україна ввела спецмита на дизпаливо та скраплений газ з Росії

Кабінет міністрів України ввів спеціальне мито на імпорт із Росії дизельного палива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.
Про це повідомив представник президента у Кабміні Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За його даними, таке спільне рішення президента та уряду було ухвалене 17 липня у відповідь на розширення російських економічних санкцій. Герус нагадав, що у квітні-травні Росія обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля тощо.
Згідно з рішення Кабміну:
- спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, складатиме 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4,0% з 1 жовтня 2019 року.
- спеціальне мито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% з 1 жовтня.
Представник президента зазначив, що мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає $10-12/т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала $35-40/т.
"Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах", — запевняє він.
За даними Геруса, завдяки спецмитам український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.
Нагадаємо:
- 15 травня 2019 року Кабмін ухвалив рішення запровадити проти Росії нові торговельні обмеження, які включають заборону на ввезення цементу, фанери, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів. Також уряд запровадив спеціальні мита на російські товари, які мають застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита. Однак документ досі не оприлюднено
- 18 липня глава ДМС Максим Нефьодов повідомив, що остаточного тексту постанови Кабінету Міністрів, яка передбачала б введення спецмит на російські товари з 1 серпня, досі не існує.