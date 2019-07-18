Україна ввела спецмита на дизпаливо та скраплений газ з Росії

Кабінет міністрів України ввів спеціальне мито на імпорт із Росії дизельного палива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Про це повідомив представник президента у Кабміні Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його даними, таке спільне рішення президента та уряду було ухвалене 17 липня у відповідь на розширення російських економічних санкцій. Герус нагадав, що у квітні-травні Росія обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля тощо.

Згідно з рішення Кабміну:

- спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, складатиме 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4,0% з 1 жовтня 2019 року.

- спеціальне мито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% з 1 жовтня.

Представник президента зазначив, що мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає $10-12/т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала $35-40/т.

"Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах", — запевняє він.

За даними Геруса, завдяки спецмитам український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.

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