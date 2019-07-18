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"Все буде інакше": Зеленський англійською звернувся до іноземних інвесторів (ВІДЕО)

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Президент Володимир Зеленський звернувся англійською до іноземних бізнесменів і закликав їх інвестувати в Україну.

Відеозвернення президент опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую. Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", – заявив Зеленський. 

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Водночас він звернувся до всіх земляків, які живуть поза межами України, з проханням ділитися цим відео. "Щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну! Із пропозиціями можна вже зараз звертатися до секретаря Національної інвестиційної ради", – сказав глава держави.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський інвестори англійська