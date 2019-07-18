Україна взялась розслідувати імпорт сірників та колісних дисків з Росії, Білорусі та Китаю

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вирішила почати антидемпінгове розслідування та переглянути антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну низки товарів, зокрема сірників та колісних дисків, походженням з Росії, Білорусі та Китаю.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Мінекономрозвитку.

У відомстві зазначили, що 5 липня 2019 року отримали скаргу від одного із українських підприємств про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з Білорусі та Росії.

Мінекономрозвитку вирішило провести дослідження, яке показало, що в період 2016-2018 років обсяг імпорту товару з Росії та Білорусі зріс в абсолютних показниках на 1,19%, частка такого імпорту відносно споживання в Україні зросла на 9,41%, а відносно виробництва — на 3,42%. Загальна вартість імпорту з цих країн у 2018 році — більше $3 млн. Рівень демпінгової маржі для Росії — 65,4%, для Білорусі — 22,5%.

Ще одна скарга стосувалась захисту від демпінгового імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китаю та Росії.

Згідно з дослідженням, з 4 квартал 2015 року по 3 квартал 2018 року відбулося зростання імпорту товару з КНР та Росії, зокрема, обсяг імпорту товару походженням з КНР в абсолютних показниках зріс на 175,6%, відносно споживання зріс 28,1%, відносно виробництва зріс на 240,3%. Водночас обсяг імпорту товару походженням з Росії в абсолютних показниках зріс на 16,9%, відносно виробництва зріс на 44,3%, відносно споживання скоротився на 45,7%. Загальна вартість імпорту з КНР та РФ у 2018 році становила майже $7 млн.

Рівень демпінгової маржі для Китаю — 40,65%, для Росії —2 3,42%.

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Крім того, ще Мінекономрозвитку отримало скаргу про порушення та проведення перегляду дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну тросів та канатів, виготовлених з чорних металів походженням з Китаю.

Дослідження вказало, що у разі припинення дії заходів існує ймовірність продовження демпінгу, що завдає шкоди національному товаровиробникові.

"Враховуючи це, МКМТ розпочало перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну тросів і канатів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції походженням з Китаю у зв'язку із закінченням строку їх застосування", — повідомили в Мінекономрозвитку.

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