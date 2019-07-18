Фінального тексту постанови про спецмита на товари з Росії не існує, — Нефьодов

Остаточного тексту постанови Кабінету Міністрів, яка передбачала б введення спецмит на російські товари з 1 серпня, досі не існує.

Про це заявив голова Державної митної служби України (ДФС) Максим Нефьодов на зустрічі з представниками бізнесу, інформує БІЗНЕС.

"Це затяжна боротьба в кулуарах. Мені важко прокоментувати щось. Є лобісти з різних сторін, які цей документ тягають на шматки, намагаються щось писати, виписати. Фінального тексту, наскільки мені відомо, не існує. Це вже більше питання до прем`єра", — сказав Нефьодов у відповідь на питання одного з бізнесменів.

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