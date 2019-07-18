Фінального тексту постанови про спецмита на товари з Росії не існує, — Нефьодов

Остаточного тексту постанови Кабінету Міністрів, яка передбачала б введення спецмит на російські товари з 1 серпня, досі не існує.
Про це заявив голова Державної митної служби України (ДФС) Максим Нефьодов на зустрічі з представниками бізнесу, інформує БІЗНЕС.
"Це затяжна боротьба в кулуарах. Мені важко прокоментувати щось. Є лобісти з різних сторін, які цей документ тягають на шматки, намагаються щось писати, виписати. Фінального тексту, наскільки мені відомо, не існує. Це вже більше питання до прем`єра", — сказав Нефьодов у відповідь на питання одного з бізнесменів.
Нагадаємо:
- 18 квітня 2019 року прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка заборонила експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. Росія також розширила список заборонених на ввезення з України окремих видів продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже $250 млн.
- 15 травня 2019 року Кабмін ухвалив рішення запровадити проти Росії нові торговельні обмеження, які включають заборону на ввезення цементу, фанери, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів. Також уряд запровадив спеціальні мита на російські товари, які мають застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита. Однак документ досі не оприлюднено
- 24 червня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким продовжив продовольче ембарго і обмеження на транзит українських товарів до кінця 2020 року.
- Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2020 року заборону на ввезення на митну територію України перелік товарів російського походження, який діяв до кінця цього року.