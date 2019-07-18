В АМПУ пояснили, що означає "мораторій" Зеленського на перевірки в морпортах

Керівник Адміністрації морських портів України АМПУ Райвіс Вецкаганс стверджує, що підрозділи екологічної безпеки Адміністрації продовжать цілодобовий моніторинг стану акваторії в морпортах та ліквідовуватимуть забруднення в разі їх виявлення.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", коментуючи оголошений президентом Володимиром Зеленським двомісячний мораторій на екологічні перевірки в портах, інформує БІЗНЕС.

"Це не означає, що акваторії портів залишаться безконтрольними і будуть тут же забруднені. По-перше, підрозділи екологічної безпеки АМПУ продовжать цілодобовий моніторинг стану акваторії і ліквідовуватимуть забруднення в разі їх виявлення. По-друге, ізольований баласт, про перевірки якого йде мова, – це чиста морська вода, яку судна набирають в ізольовані трюми у відкритому морі, він не є джерелом забруднення акваторії", – пояснив глава АМПУ.

Він висловив сподівання, що найближчим часом Кабінет міністрів затвердить всі необхідні нормативні акти, які запровадять чіткі і зрозумілі правила проведення екологічних перевірок в портах.

Вецкаганс також поінформував, що готує для Офісу президента низку ключових законопроектів, щоб стимулювати залучення приватних інвестицій і розвиток державно-приватного партнерства в портовій галузі ."Та й в принципі – всі сьогоднішні проблеми в портах вирішуються встановленням якісних законодавчих правил. І питання це системне", – вважає глава АМПУ.

Нагадаємо, нещодавно під час візиту в Одесу президент України Володимир Зеленський наказав Держекоінспекції на два місяці призупинити екологічні перевірки іноземних суден в акваторії морських портів.