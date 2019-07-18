Одеський припортовий завод може відновити роботу, – джерела

На Одеському припортовому заводі (ОПЗ), який простоює з весни 2018 року, планується відновити виробництво добрив.

Як повідомили БІЗНЕСу обізнані джерела, 15 липня 2019 року було підписано контракт щодо виробництва карбаміду між ОПЗ та компанією "Агро Газ Трейдинг".

За їх даними, ОПЗ проводив переговори з декількома приватними компаніями та ухвалив рішення укласти договір толінгу (переробки давальницької сировини) саме із "Агро Газ Трейдинг". Рішення заводу обумовлене запропонованою ціною на послуги толінгу та додатковими умовами, пов’язаними з боргами заводу.

Згідно з інформацією джерел, ОПЗ отримуватиме гроші за переробку газу, який постачатиме компанія, а "Агро Газ Трейдинг" торгуватиме продуктом переробки.

Спроби запустити завод на умовах давальницької сировини робились і раніше. Проте, як стверджують джерела, укладена угода вперше передбачає, що частину прибутку ОПЗ від послуг толінгу буде спрямовано на погашення боргу заводу перед НАК "Нафтогаз України". Борги заводу перед "Нафтогазом" сягають понад 2 млрд грн.

Якщо інформація про відновлення роботи підтвердиться, то це дозволить підприємству також виплачувати заробітну платню кількатисячному колективу фахових працівників та зберегти робочі місця.

Проте БІЗНЕСУ поки не вдалось зв’язатись з компанією "Агро Газ Трейдинг", щоб отримати коментар щодо факту підписання такої угоди та її деталей.

Нагадаємо, Господарський суд Одеської області двома рішенням — від 25 червня та 26 липня — зобов'язав ПАТ "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 млрд грн заборгованості за природний газ, спожитий за двома договорами від 2016 року.

Довідка: Одеський припортовий завод є одним із найбільш відомих та скандальних символів приватизації. У 2009 році конкурс на придбання заводу виграла компанія Ігоря Коломойського, проте тодішня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмінила результати конкурсу. Під час президентства Віктора Януковича ОПЗ потрапив під вплив Дмитра Фірташа. Зокрема, крім боргу перед НАК "Нафтогаз України", ОПЗ винен $250 млн. OstchemHoldingLimited. У 2016 році Фонд держмайна України двічі намагався продати ОПЗ, проте жоден потенційний інвестор не подав заявку на торги. Завод включений до переліку об'єктів для приватизації в 2019 році.

Починаючи з 2013 року, ОПЗ є збитковим. З того часу відбулось декілька спроб запустити завод на умовах давальницької сировини. Успішними були спроби компанії "Антра" та групи компаній ЕРУ в 2015 та 2017 відповідно. Компанія ВЕК у 2018 році теж починала співпрацю успішно, проте під час роботи виникли конфлікти, через які виробництво було зупинене. Наступні спроби були невдалими до останнього часу. Компанії "Ліберті" та "Енергетичний Еквівалент" в 2018-2019 роках не змогли відновити виробництво.

ОПЗ відомий як виробник карбаміду (добрива) та аміаку.

Компанія "Агро Газ Трейдинг" існує з 2016 року і займається торгівлею газом та добривами. Сукупна виручка компанії перевищила 1 млрд грн за останні два фінансові періоди. Власниками "Агро Газ Трейдинг" є підприємці Володимир Колот і Олександр Горбуненко.