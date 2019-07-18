Японці зацікавилися створенням R&D-центрів в Україні

Представники японського бізнесу висловили зацікавленість у створенні R&D-центрів та реалізації різноманітних інноваційних проєктів в Україні.

Про це йшлося на зустрічі радника президента Михайла Федорова з японською делегацією, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, на зустрічі Федоров презентував цифровий план дій. Він зауважив, що команда президента спільно з профільним бізнесом та громадськістю визначили чіткі завдання до 2024 року щодо цифровізації економіки.

"Електронні послуги, вдосконалення роботи державних реєстрів, проект "електронне резидентство" мають зробити ведення бізнесу в Україні легким та прозором. Ми дуже зацікавлені у залученні інвестицій і передових інновацій Японії для розвитку спільних проектів у сфері Інтернету речей, індустрії 4.0, розумних міст, електронної ідентифікації, розвитку центрів R&D та інших", – наголосив Федоров.

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У свою чергу, представники японського бізнесу акцентували увагу на проблемних питаннях ведення підприємницької діяльності в Україні, таких як складність взаємодії з податковою та міграційною службами, наймання працівників тощо, а також на ключових інтересах японського бізнесу (йшлося, зокрема, про започаткування R&D-центрів та різноманітних інноваційних проектів).

"Усі зазначені пропозиції будуть опрацьовані спільно з посольством Японії в Україні з метою залучення надійного та інноваційного партнера у цифровій сфері", – повідомили у пресслужбі президента.

Нагадаємо, у січні 2017 року шведська компанія Ericsson AB, найбільший світовий виробник устаткування для бездротових мереж, запустила у Львові свій перший в Україні R&D-офіс.