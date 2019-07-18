Зеленський запропонував експеримент в Миколаївському аеропорту

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зокрема, під час візиту на об`єкт Зеленський поцікавився у гендиректора аеропорту Федора Барни, скільки треба коштів і які терміни добудови, який пасажиропотік. Керівник летовища зазначив, що останніми були чартерні польоти в липні, а регулярні рейси не літають, зокрема через брак диспетчерів.

У свою чергу, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк пояснив, що диспетчерів не направляють саме через відсутність завантаження і чітких графіків регулярного авіасполучення. Зеленський звернувся з проханням направити диспетчерів на певний період – для експерименту, а гендиректор має забезпечити авіаперевізників.

Президент зазначив, що з ремонтом аеропорту склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань, зокрема, щодо ефективності використання коштів.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

У зв'язку з цим журналісти та активісти закликали главу держави допомогти, щоб було проведено розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища.

Крім того, під час візиту президента на Миколаївщину обговорили проблему з криміналітетом, рейдерськими захопленнями, корупцією в регіоні тощо. "Ви робите такий вираз обличчя, наче ви ні до чого і перший раз прийшли. Чому ви до людей ставитесь, як до скотів?... Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити", – звернувся Зеленський до присутніх миколаївських чиновників.

Нагадаємо, кілька років аеропорт "Миколаїв" не обслуговував рейси. Сертифікат, що дає право на прийом літаків і допуски на обслуговування пасажирів, підприємство отримало в 2018 році.

У квітні 2019 року Господарський суд Миколаївської області зобов'язав Миколаївський міжнародний аеропорт виплатити ПАТ "Жилпромстрой-8" майже 40 млн грн за самовільно виконаний капремонт аеровокзалу.