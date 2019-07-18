Криворізький металургійний гігант відреагував на "справу про екоцид"

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) cтверджує, що не отримував від Служби безпеки України інформації щодо порушення кримінальної справи за забруднення навколишнього середовища.

Про це йдеться у коментарі меткомбінату, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми з розумінням ставимося до роботи правоохоронних органів, які діють у правовому полі і в межах своїх повноважень. Тому готові їм у цьому сприяти в межах чинного законодавства", — наглосили в меткомбінаті, коментуючи поширену в ЗМІ інформацію.

В АМКР наголошують, що робота виробничих агрегатів ведеться відповідно до затверджених екологічних нормативів, без перевищення обсягу викидів забруднюючих речовин, а вся дозвільна документація отримана.

Також на підприємстві заявили, що всі природоохоронні заходи, які були реалізовані раніше, або ті, терміни виконання яких були перенесені для всіх підприємств ГМК України, обов'язково проходили процедуру узгодження і візування, як мінімум, на трьох рівнях: міста, області, Міністерства екології та природних ресурсів України.

"Наскільки нам відомо, дотепер жодне гірничо-металургійне підприємство в Україні ще не звинувачували за статтею 441, в "масовому знищенні рослинного або тваринного світу, отруєнні атмосфери або водних ресурсів, а також вчиненні інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу". Хоча наше підприємство принципово не відрізняється від інших у галузі за технологіями виробництва залізорудного концентрату, чавуну і сталі, а також за ступенем впливу на навколишнє середовище, а за низкою показників АМКР займає більш стійкі позиції, що підтверджують національні та міжнародні рейтинги", — йдеться в коментарі.

У пресслужбі метгіганта нагадали, що з моменту приватизації, коли ArcelorMittal придбала криворізький меткомбінат за $ 4,8 млрд, компанія постійно вкладає гроші в модернізацію виробництва. За 13 років капітальні та операційні витрати склали $ 4,4 млрд. Загальні інвестиції компанії в Україні перевищили $ 9 млрд.

За даними АМКР, її внесок в екологію за цей період досяг 6,1 млрд грн. За минулі 13 років — з 2006 року до 2018-го — викиди в атмосферу були зменшені на 48,3%, скиди стічних вод — на 81%, розміщення відходів — на 32,4%.

"Ми сподіваємося, що підвищена увага до нашого підприємства державних органів влади, різних політичних сил і порушення СБУ кримінальної справи за рідкісною статтею напередодні виборів є випадковим збігом і не свідчить про цілеспрямований вплив і тиск на бізнес. Ми сподіваємося на неупереджений розгляд справи з урахуванням повної і достовірної інформації, яку готові надати правоохоронним органам", — резюмували в компанії.

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