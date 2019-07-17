Слідами Зеленського: Силовики звинувачують криворізький меткомбінат в екоциді

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили у Кривому Розі посадовців одного з публічних акціонерних товариств на протиправній діяльності щодо забруднення навколишнього середовища.

Про це повідомляє БІЗНЕС на пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією силовиків, представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві, систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря.

"Така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців", – наголосили в СБУ.

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У зв’язку з цим слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України (Екоцид).

Водночас "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Нагадаємо, нещодавно під час робочого візиту до Кривого Рогу президент Володимир Зеленський розкритикував гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.