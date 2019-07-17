В Україну планує зайти естонський автобусний перевізник

Естонський автоперевізник Baltic Shuttle вже цього літа відкрити новий напрямок до Києва.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ERR.ee.
Автобуси курсуватимуть за маршрутом Таллінн – Пярну – Вільнюс – Київ. Наразі це питання узгоджують з компетентними органами.
"Зараз чекаємо дозвільні документи на транзитне перетинання Латвії та Білорусі. Сподіваюся, що нову лінію вдасться відкрити ще цього літа", – сказав член правління Baltic Shuttle Ігор Пащук.
Також повідомляється, що один рейс обслуговуватиме Baltic Shuttle, а два інші – зарубіжні партнери естонської компанії – Ecolines і Temptrans.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року стало відомо, що на європейському ринку автобусних перевезень з'явився новий лоукост-перевізник — BlaBlaBus. Засновником компанії є відомий сервіс для пошуку попутників — BlaBlaCar. Свій перший рейс компанія здійснила 11 червня 2019 року. До кінця року лоукост-перевізник планує запустити ще 70 маршрутів по Європі.
- На початку червня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що в Україну заходить найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи FlixBus.
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У червні фpaнцузький автобусний лоукост-перевізник BlaBlaBus заявив про намір налагодити співпрацю з українськими перевізниками.