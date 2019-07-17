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В Україну планує зайти естонський автобусний перевізник

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Естонський автоперевізник Baltic Shuttle вже цього літа відкрити новий напрямок до Києва.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ERR.ee.

Автобуси курсуватимуть за маршрутом Таллінн – Пярну – Вільнюс – Київ. Наразі це питання узгоджують з компетентними органами.

"Зараз чекаємо дозвільні документи на транзитне перетинання Латвії та Білорусі. Сподіваюся, що нову лінію вдасться відкрити ще цього літа", – сказав член правління Baltic Shuttle Ігор Пащук.

Також повідомляється, що один рейс обслуговуватиме Baltic Shuttle, а два інші – зарубіжні партнери естонської компанії – Ecolines і Temptrans.

Нагадаємо:

Автоперевізники Baltic Shuttle