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Уряд "пішов" главу ДФС

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Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови Державної фіскальної служби України.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, інформує БІЗНЕС. 

"Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено", – сказав Гройсман.

Оскільки Власов був главою ліквідаційної комісії ДФС, то ці обов'язки Кабмін поклав на директора одного з департаментів служби. "Він (директор департаменту, – ред.) у відрядженні, він повертається, і з понеділка приступить до виконання цих обов'язків", – додав глава уряду.

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