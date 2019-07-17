Уряд "пішов" главу ДФС

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, інформує БІЗНЕС.

"Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено", – сказав Гройсман.

Оскільки Власов був главою ліквідаційної комісії ДФС, то ці обов'язки Кабмін поклав на директора одного з департаментів служби. "Він (директор департаменту, – ред.) у відрядженні, він повертається, і з понеділка приступить до виконання цих обов'язків", – додав глава уряду.

Нагадаємо:

14 липня президент України Володимир Зеленський закликав в.о. голови ДФС Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць. Того ж дня Власов написав заяву на звільнення.



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