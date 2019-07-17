Андрій Адамовський: Про перші мільйони на рогах, суди з бізнес-партнерами та "російську рулетку"

У цій розмові Адамовський розповів історію про перші зароблені $2 млн; про 10-річний конфлікт навколо ТЦ Sky Mall; про те, як продав свою компанію Рінату Ахметому; про випадкові знайомства, які приводять до мільйонних контрактів, а також дав практичні поради починаючим українським підприємцям.

Бліц-досьє:

У 22 роки працював інженером і викладачем на факультеті прикладної математики

У 26 років заробив перші мільйони, продаючи в Китай роги сайги

У 34 роки заснував телекомунікаційну компанію "Farler", яку у 2015 році продав Ринату Ахметову

У 40 років засновник і головний акціонер компанії VIKOIL

У 41 рік акціонер Індустріального союзу Донбасу, акції якого продав у 2006 році.

У 43 роки заснував компанію INFOMIR, яка експортує свої продукти у 150 країн світу і є однією з найбільших IT-компаній в Україні

У 48 років інвестував $40 млн у TЦ SkyMall, отримавши 50% + 1 акцію

Володіє ТРЦ АRT MALL, який був відкритий у 2014 році в Києві, і наразі перебуває в управлінні його дітей

Входить до списку 100 найбагатших людей України зі статком $60 млн.

Якби Ви починали бізнес з нуля, як би зараз сформували стартовий капітал і де?

— Стартовий капітал формується під щось. Спочатку треба придумати, що робити. Треба поставити собі завдання, яким бізнесом і чим ти хочеш займатися. Потім шукати стартовий капітал.

Найпростіший шлях знаходження стартового капіталу — це кредит. На Заході є різні форми залучення кредитів під капітал компанії, мезонін-фінансування, наприклад. У нашому суспільстві це набагато складніше. Тим не менш, під бізнес або під ідею завжди можна знайти гроші. Ти можеш знайти кредитні кошти, капітал, партнера, який має відповідні гроші для розвитку бізнесу, і дати йому якусь частку, мажоритарну чи мінотарну, це інша справа.

Насправді, все залежить від твоєї ідеї і від того бізнесу, яким ти хочеш займатися.

В які сфери бізнесу Ви б йшли зараз, якби починали з нуля?

— Якщо аналізувати всю свою бізнес-діяльність, насправді, будь-який бізнесмен подумає, що в такий-то час треба було займатися іншим бізнесом, а не тим, чим ти займався.

Найефективніший і найкращий бізнес, на мій погляд, це видобуток корисних копалин. Це найрентабельніший бізнес, хоча й дуже ризикований. У той час, коли я займався трейдинг-бізнесом, мої партнери чи знайомі почали займатися видобутком корисних копалин, і не обов`язково нафтою. Тобто те, що знаходиться в надрах землі. І сьогодні розумію, що вони обрали правильний шлях — вони мають великі гроші і великий успіх. Тому головні гроші — це все одно надра.

Сьогодні з цифровізацією всієї економіки, безумовно, цікавий бізнес — це IT і все, що з цим пов`язано. Штучний інтелект, Iнтернет Речей, і все, що пов`язно зі створенням програмного забезпечення під ці напрямки, матимуть велику перспективу, тому що світ все одно йде у "цифру". Будь-яка галузь економіки, яку не бери, в тій чи іншій мірі потребує цифровізації. Це другий напрямок, яким можна займатися.

Чим багата країна, тим і треба займатися

У нашій країні велике значення і великий інтерес буде мати і має агробізнес. Хоча те, що Україна перетворюється, по суті, в агрокраїну, мені не дуже подобається. Але цей напрямок достатньо цікавий для молодих бізнесменів. Хоча я думаю, що ледве не під 40% ВВП у нас займає агро. Тому, чим багата країна, тим і треба займатися.

Які ваші успіхи з видобутком корисних копалин у Монголії?

— Я тільки-но почав проєкт в Монголії. Не можу сказати, успішний він чи не успішний. Ми на початку шляху. Ми отримали ліцензію на видобуток (урану). Є капітал. Тобто там достатньо великий шлях попереду, щоб почати видобуток. Тому, дай Бог, на наступний рік ми почнемо перший видобуток урану.

Ви кажете про високу рентабельність у цьому бізнесі. На прикладі урану скажіть, яка його рентабельність ?

— На прикладі урану невисока рентабельність, тому що ціни на уран за останню кризу впали ледве не в 10 разів, і навіть більше. Але я вважаю цей бізнес дуже перспективним. Я говорю про те, що ми обмежуємося лише рудою, видобутком металу, але не більше того, без інших складних речей —збагачення, будівництва заводу. Тобто поки перший етап — це видобуток.

Там рентабельність при сьогоднішніх низьких цінах на рівні 25% річних.

У нашому Young Business Club люди зустрічаються, знайомляться. А якщо разом відпочили чи розважились, то вирішують разом створювати бізнес. Бізнес-партнерство — це, як оженитися, складно. Що б Ви порадили, виходячи з вашого досвіду ведення бізнесу, як максимально правильно домовитися на березі?

— (Посміхається, — ред.). Я б порадив взагалі не мати партнерів, маючи свій досвід. Але це я жартую. Без цього неможливо, особливо молодим. У бізнесі, на жаль, мало того, що ти розважився, познайомився, тобі подобається людина і ти вирішив з ним робити бізнес, хоча у вас і є бізнес-ідея. І навіть якщо сьогодні з ним ти великий друг, це не значить, що завтра ти не станеш ворогом, на жаль.

З друзями я б бізнес не робив

Тому що бізнес — річ жорстка. Партнери проходять різні етапи, починаючи від становлення бізнесу, розвитку бізнесу. І коли бізнес успішний, часто сваряться. По-перше, проблеми в бізнесі перевіряють людей. Тому з друзями я б бізнес не робив.

Якщо ви йдете разом з бізнес-партнером, треба одразу все чітко прописувати, оцінювати угоди, як це прийнято в західних країнах. А в нас досі домовилися, вдарили по руках і робимо бізнес на словах. Це гарна річ, я сам люблю це робити, але, на жаль, практика показує, що треба все чітко прописувати — вхід, і особливо вихід.

Наші улюблені варіанти — зустрілися і пішли бізнес робити 50 на 50. Це панібратство нас завжди приводить до конфліктів і дедлоків, через які ми не можемо розійтися мирним шляхом.

Потім починаються суди, проблеми тощо.

Як правильно прописувати вихід?

— Є юридичні механізми. Не ми їх вигадали. Їх навіть вигадувати не треба. Треба просто брати юриста. Є маса варіантів щодо виходу з бізнесу, в тому числі й 50 на 50, де чітко приписано хто кого викуповує, коли викуповує, процедуру викупу.

Назвіть один з варіантів, який ви використовуєте.

— Є так званий розвід партнерів у ситуації дедлока, коли ви не можете вирішити ту чи іншу проблему, починаючи від відомої "російської рулетки". Знаєте, що це таке? "Російська рулетка" — це коли ти робиш пропозицію щодо викупу (частки в бізнесі, — ред.), і якщо цю пропозицію не приймають, то тоді ти за цією пропозицією маєш продати. В цьому сенс.

На юристах гроші економити не можна

А велосипед вигадувати не треба. Треба брати юриста. На юристах гроші економити не можна. Тому що економія на юристах — це теж саме, що ти економиш на лікарях.

Потім буде болячіше. І треба одразу прописувати правила ведення бізнесу — виходу і входу.

Генрі Форд казав: "Я розкажу вам про все, крім того, як заробив свій перший мільйон доларів". Можливо, Ви не пам`ятаєте і це було давно. А якщо пам`ятаєте, то розкажіть, як це було.

— Дуже добре пам`ятаю. Це було смішно, насправді. Це було в радянські часи. Я жив у такій Киргизькій ССР, у мене був кооператив. Оскільки я закінчив прикладну математику, і тоді щойно з`явилися комп`ютери, ми писали програмне забезпечення, привозили, відповідно, персональні комп`ютери.

Ми заробили якісь кошти. Не мільйон, але якісь кошти. Це було в кінці 80-х років...

...Як у кінці 80-х років прийшла ідея писати програмне забезпечення?

— Це була моя професія. Я працював викладачем в університеті, був людиною молодою і дуже енергійною. Мені було 25 років. Тоді були центри НТТМ — науково-технічної творчості молоді, з`явилися перші кооперативи. Це був час перебудови Горбачова. Треба розуміти, що таке радянські части і що таке дух свободи, коли люди могли заробити гроші. Як заробити? Почали робити те, що ти вмієш — писати програми. Ми писали програмне забезпечення і продавали його різноманітним організаціям разом з комп`ютерами. Тобто купували комп`ютери, які щойно з`являлися, і продавали або на завод, або в інститут. Коли з`явилися кооперативи, люди отримали можливість продати те, що ти можеш робити.

У студентські роки я був у будзагоні. Там заробив якісь гроші, вже на пам`ятаю які саме, але достатньо великі. Я придбав такий ігровий комп`ютер, який тільки-но з`явився. Це маленький комп`ютер, такий як приставка. Я написав програму на цій Atari. Вже й не пам`ятаю, яка мова програмування була.

У радянський час була система, коли ти не міг придбати квартиру, але було дуже можно міняти квартири. Тоді було таке Бюро обміну послуг при міськвиконкомі. Наприклад, якщо у вас була однокімнатна квартира, а вам потрібна була двокімнатна, ви приходили в це Бюро, давали свою заявку...Сидів такий дядя, який вирішував, кому дати той чи інший варіант. Він був дуже цінною людиною, тому що він нього залежало, отримаєш ти цей обмін чи ні. Розвішували якісь там об`яви на стовпчиках "Я шукаю обмін такий-то". Тобто людина мала знайти собі обмін. І це була велика проблема.

Я створив таку програму, завдяки якій людина могла внести свій варіант у базу і програма автоматично шукала, є такий варіант чи нема, і видавала результат.

Але треба ж було з дядею домовитися. Я зміг це зробити. У суботу-неділю я приїжджав у Бюро, ставив прямо там телевізор, Atari і вішав об`яву, що, мовляв, платіть за вхід в базу даних умовно три рублі, а за знайдений варіант — 10 рублів. Таким чином я заробляв гроші.

А навіщо дяді це було потрібно?

— Дядя був вже літнього віку і дуже багатий. Йому була просто цікава моя молода наглість, цікаво було, як це все працює. Він взагалі не розумів, що таке Atari, що таке комп'ютер, і що за маячню я несу. Я пообіцяв дяді платити, якщо за якийсь із варіантів отримаю гроші.

Що було далі?

— Далі, коли ми заробили більш-менш серйозні гроші, якось у Москві в ресторані познайомився з однією цікавою людиною, яка розповідала про тибетську медицину. Це була цікава, модна тема. Ніхто ще не знав, що це таке. Він мені каже: "Ти звідки взагалі?". Я кажу, що з Киргизії. А він мені каже: "А у вас там мають бути роги сайги". Це така невелика тварина, яка мешкала в степах Киргизії і Казахстану. Роги цієї сайги в тибетській медицині використовувалися для виробництва медпрепаратів. Вони дуже хороші для потенції, тому що сам самець цієї сайги володів колосальною потенцією.

Працює?

— Я не знаю, я не пробував роги сайги (сміється, — ред.). У Китаї їх продавали за тисячу доларів за кілограм. У радянські часи були такі зовнішньо-торговельні об'єднання. Ти не міг торгувати за кордоном самостійно, і мав отримати ліцензію на вивезення чого завгодно. Навіть долари ти не міг отримати. Тоді були такі валютні рублі, які переводилися в долари за курсом державного банку. Послухавши цього чоловіка, я запропонував продавати ці рога сайги в Китай. А він був досвідчений і сказав "давай".

Я запитав, де я можу придбати ліцензію. Він мені порадив звернутися в об'єднання Промінторг. Я побіг туди і сказав, що хочу продати роги сайги. У мене тоді ще їх не було. Але я міг їх зібрати, тому що ці роги валялися по всьому степу.

Промінторг брав комісію, скажімо, 10 відсотків. Мені сказали, мовляв, будь ласка привозьте ваші роги у Владивосток в контейнерах, треба так-то зібрати, упакувати. Скільки привезете, ми заплатимо, продамо це в Китаї, заплатимо тисячу доларів за кілограм.

Я створив команду. Вона поїхала у степ, збирала ці роги, упаковувала їх. Я платив за це гроші. Я прекрасно пам'ятаю, коли приїхав на залізничний вокзал у Фрунзе (тоді це була столиця Киргизької ССР, — ред.) відправляти контейнери з рогами. Мені тоді було років 25-26. А тоді контейнерами відправляли в основному речі.

Мені запропонували заповнити документ про те, що саме відправляю. Я приношу цей документ, а коли сказав, що відправляю роги, мені відповіли: "Молодий чоловіче, тут не жартують. Пишіть, що відправляєте, які речі?". Я кажу: "Роги відправляю".

Така була забавна штука. Але ця забавна штука закінчилася тим, що на мою адресу, а я жив тоді в двохкімнатній хрущовці з дружиною, дитиною і мамою, прийшла телеграма, що на ваш валютний рахунок в банку зараховано 2 мільйони доларів. Тому я прекрасно пам'ятаю свій перший мільйон в хрущовській квартирі. Але я їх всі втратив, заспокойтеся. Це вже інша історія.

Що сталося далі? У вас 2 мільйони доларів, вам 26 років...

— Я вирішую переїжджати до Москви. Це було, мабуть в 1989 році. Тому що коли ти заробляєш гроші, у тебе розширюється у світогляд, тобі стає тісно. Треба ж гроші кудись вкладати, треба їх примножувати. Ти шукаєш, куди їх вкласти, вивчаєш різні галузі. У Москві було набагато більше можливостей, створювалися перші кооперативи. Я там познайомився з хлопцями, які були дуже просунуті. Тоді була модна тема спільних підприємств. Тобто ми з якимись іноземними компаніями створювали якісь спільні підприємства. В основному ми займалися продажем комп'ютерів за рублі, потім ці рублі якимось чином конвертували. Потім пішли факси,якась техніка, холодильники. Я займався усім, продавав все — від взуття до секонд-хенду. Тоді це називалося спекуляцією, а зараз це називається по-модному трейдинг.

А чому рогами не продовжили займатися?

— Тема рогів померла. Така тема, коли ти можеш вкласти тисячу рублів і отримати два мільйони доларів , може спрацювати один раз. Після цього, звісно, це стало відомо, не тільки мені. Всі кинулися збирати ці роги сайги. Повбивали один одного і сайгу. У результаті завалили цією сайгою весь Китай, ціна впала до нуля. І всі ті, хто потім почав збирати ці рога сайги, отримали нуль. Такі речі бувають раз у житті.

На Заході, в Америці наприклад, кажуть, що кожній людині має пощастити один раз в житті. Тобто, вам в будь-якому разі пощастить раз у житті, кожному. Але треба розуміти, коли тобі щастить. Треба використати цей шанс.

Ви сказали, що втратили ці два мільйони рублів. Що Ви мали на увазі?

— Коли ти отримуєш досвід? Коли тебе обманюють. Жодна людина в бізнесі не пройшла повз обман, брехню, зраду, особливо в той час, коли не було досвіду, ніхто нічого не розумів.

Ринок був дуже дикий: знань нема, законів нема, судової системи нема, нічого нема. Крах радянської імперії, яка була заснована на одних законах, одній ідеології, і становлення зовсім іншої системи, якої ти взагалі не розумів. Тому це був веселий, цікавий час.

Пам`ятаю, я об`їздив всю Сибір. Чому? Тому що ми отримали ліцензію на експорт берези в Фінляндію. Купували в Росії цю березу за однією ціною в рублях і продавали за долари за іншою. Але березу треба ж було знайти, придбати її, заключити договори, щоб її зрубати тощо. А інтернету тоді ж не було. Приїжджав у Сибір, йшов у ліспромгосп, наприклад, питав, чи є у них береза. Там на мене дивилися круглими очима, організовував, як її пиляти. Це була пісня. Але найбільшою проблемою було її вивезти. А для цього треба було дати техніку. Це багатоходова операція, пов`язана з великою роботою, великими ризиками, з труднощами.

Потім ми зайнялися експортом карбаміду (азотне добриво, — ред.). Ці добрива ми знайшли в Україні, в "Сіверодонецькому Азоті", і відправили їх на експорт. Ми отримали відповідну ліцензію. Це була одна з найперших експортних операцій.

Таким чином я потрапив до України. Я думаю, що я був першим, хто почав експортувати карбамід через Одеський припортовий завод. Я тоді вперше приїхав до Одеси для того, щоб знайти, як взагалі вивезти цей карбамід. Одеса — місто ж цікаве, специфічне… В одеситів немає слова "не можу" чи "не знаю". Це мені дуже сподобалося. Я почав проводити там дуже багато часу, щоб вирішити питання експорту. Ми його вирішили, домовилися, вивезли, продали.

Потім я зайнявся експортом нафтопродуктів, теж через Одесу.

Як Ви прийшли до експорту нафтопродуктів?

— Теж дуже смішно. Перебуваючи в Одесі, мені сказали, що є можливість продавати мазут. Тобто є покупець в Одесі, в якого є ліцензія, який може купити мазут і заплатити 40 доларів за тонну. Значить треба знайти мазут. А Інтернету ж то нема. Що робити? Приїхав додому і думаю, де цей мазут виробляється. Мені сказали, що у Рязані є завод, Рязанський НПЗ. Я молодий і наглий їду туди. Ввечері приїхав, треба ж було щось робити — йду в стриптиз-клуб. Там я знайомлюсь з хлопцями, і один з них виявляється комерційним директором НПЗ. Уявляєте? У результаті ми дуже добре провели час в стриптиз-клубі, так добре, що наступного дня він мені без грошей відправляє маршрут цього мазуту в Одесу. А я не готовий, я не знаю, кули відправляти. У мене нема ні станцій, ні договору. Він каже: "Куди тобі треба мазут?". Я кажу: "У порт". Він каже, що в порт не може відправити, але може на будь-яку станцію. Не можна було відправляти в порт, тому що в нього не було дозволу. Тобі треба було мати ліцензію, замовляти вагони, які могли доставити в порт, мати договори на перевалку цього мазуту. Тобто складна історія.

Тоді я кажу, щоб він відправляв мазут просто на станцію Усатове. Він відправляє ці вагони в Одесу, я приїжджаю на цю станцію, а там скандал неймовірний. Ці вагони прийшли, а станція не призначена для цього. А це була зима, цистерни з мазутом замерзли, їх розвантажувати не можна було. Там вже транспортний колапс. Але якось розгребли, продав мазут. Все нормально.

Згадайте суми…

— Це великі, мільйонні суми.

Яким був наступний етап?

— Наступний етап — коли я створив компанію, відкрив офіс у Відні, він досі в мене є. Взяв на роботу більш-менш професійних людей, які розуміли, що таке трейдинг. І ми почали вибудовувати трейдингову компанію. Коли вона вже була готова, я почав займатися експортом, який теж був дуже модним бізнесом. В Україні багато металу, багато металургійних заводів, тоді Україна входила як мінімум в десятку найбільших виробників сталі і ми почали продавати сталь на експорт.

Як Ви познайомилися с ІСД?

— Оскільки я почав займатися експортом металу, звичайно, я приїжджав у Донецьк, де міг брати метал. Спочатку я брав метал, де міг домовитися.

Тоді метал продавали так: привіз в порт і там іноземці у тебе купували одразу в порту і самі вивозили. Ми пішли одразу далі – фрахтували самі судна і везли матеріал до споживача. Тобто маржу цю могли самі заробляти. Але для цього треба був відповідний досвід, знання. Тоді тільки з'являлися фрахтові брокери.

У Донецьку я познайомився з Мкртчаном (Олег Мкртчан), потім з Тарутою (Сергієм Тарутою), і Гайдуком (Віталієм Гайдуком). І почав купувати у них метал. Вони вже були акціонерам заводу.

Потім сталося так, що вони запросили мене в бізнес на викуп частки в Алчевському заводі. Таким чином я став міноритарним партнером — у мене було 5% в ІСД. Прекрасно пам’ятаю цей час. Ми благополучно працювали. Був веселий, драйвовий час. З ранку до ночі працювали. Компанія дуже швидко росла.

У 2005 році я зрозумів, що я не можу наздогнати донецьких хлопців за розмахом Тарути і Гайдука, я продав свою долю і почав займатися іншим бізнесом.

Не жалкуєте, що продали?

— Ні. У бізнесі завжди треба продавати вчасно.

Як зрозуміти, коли вчасно?

— А це велике мистецтво.

Навчите?

— Я сам досі не вмію (посміхається, — ред.). Знаєте, коли ти продаєш, то весь час думаєш, що продаєш дешево. Така психологія людини. Або ти боїшся розлучитися зі своїм бізнесом, тому що ти до нього звик. Нема нічого гіршого за звичку. Воно все перетворюється в болото.

Треба вміти розлучатися з бізнесом тоді, коли тобі пропонують хорошу ціну. Бізнес треба вміти продавати і переходити до нового етапу. Я не скажу, що я це вмію. Це моя думка.

Я часто не міг продати бізнес вчасно. У мене було багато випадків, коли я жалкував, що я не продав бізнес.

Що було після сталі?

— Після сталі було створення компанії партнерів у Донецьку. Познайомився з ними (партнерами) в Канаді, де тоді жила моя сім`я. Вони запропонували мені бізнес і я порахував, як ви кажете, що вони відмінні хлопці. Ми потиснули руки і почали працювати.

Ми кажемо про VIKOIL. Ми дуже класно працювали. Спочатку була купівля однієї станції , потім двох, потім почали будувати. У результаті ми побудували велику мережу. З VIKOIL ми почали займатися іншим бізнесом. Все було дуже динамічно, швидко, і роки були хороші для бізнесу, і кризи не було. Ми почали активно займатися девелопментом. Це була модна тема.

Тоді був бум. Купували проєкт, оцінювали його, приходили до більш-менш пристойної оцінки. Купив, наприклад, ти за рубль, а оцінював за три. Тоді все це упаковував, йшов на біржу і робив там публічну кампанію. Ми намагалися це зробити.

Тоді першим був Парцхаладзе (Лев Парцхаладзе, засновник девелоперської компанії "XXI Століття", — ред.), в якого це більш-менш вийшло. Потім багато компаній повторювали цей шлях, залучали інвесторів, продавали акції. Тобі не треба було щось будувати. У тебе була оцінка цього проєкту, яку ти міг відповідно продати на біржі, яка значно перевищувала твій внесок.

Але в Інтернеті пишуть, що розійшлися Ви у конфлікті

— Ви ж запитали мене про партнерів. Я сказав, що я б краще партнерів не мав. Конфлікт трапився у час кризи. Коли все добре, то добре. А коли криза…Перше, що псує людей, — гроші, а грошей було у нас уже багато, друге — криза. Коли в мене вже грошей було багато, я випадковим чином дізнався, що мене обманюють.

Як саме?

— Моєму директору чи моєму бухгалтеру його фінансовій директор прислав не той файл. Буває, помилка. І до мене надійшла інформація, яка мене вразила.

Що Ви зробили?

— Нічого не зробив, сказав, що ми будемо розходитися, будемо ділити бізнес. Як розходитися не було прописано. У результаті у нас виник конфлікт. Тому що я вважав, що розходитися можна наступним чином під час кризи. Я вважав, що у нас є холдинг, який складався з різного бізнесу – нафтового , девелопменту, ще чогось, починаючи з парикмахерських, медичної клініки.

І треба продати те, що можна продати під час кризи, погасити кредити і зобов’язання перед банками, приватними особами , а потім те, що залишиться, розділити.

А вони пропонували по-іншому. Давай, мовляв, продамо те, що можна продати, поділимо гроші і зобов’язання та кредити теж поділимо. Це неможливо було зробити, тому що практично всі кредити були взяті під мої особисті гарантії.

Тому що мене знали, мені давали кошти. Відповідно, я не міг не погасити ці кредити, кинути людей, які мені їх давали, тому що це в основному були мої друзі. Зрозуміло, що я на це піти не міг. Виник конфлікт.

Буває. У бізнесі дуже часто виникають корпоративні конфлікти. Нічого тут страшного нема. Інше питання – як і чим вони закінчуються. Іноді вони закінчуються нецивілізовано, іноді цивілізовано, частіше нецивілізовано. Це життя.

Це правда, що Ви скасували право підпису одного з партнерів і гроші перевели на свою компанію, коли надійшли покупки? Правильно чи ні?

– Я скасував підпис, який сам і дав. А якщо я дав цей підпис, я міг його і скасувати, тому що я був єдиним директором компанії, яка відповідає за зобов’язання. І гроші я перевів на свою компанію на погашення зобов’язань.

Все інше – це інсинуації. З цього приводу у нас суди досі продовжуються. Були суди в Лондоні. потім у нас були суди в Україні. У результаті суди досі тривають і досі ми з’ясовуємо, хто кому що винен і скільки.

У Вас були ті зобов’язання, які не закриті. Тобто вони Вам теж винні?

– Звичайно. Тому що один суд я програв, але він встановив, що по одному з бізнесів я винен гроші. Але оскільки (існування) холдингу вони не визнали, значить по іншому бізнесу вони мені винні гроші. Зараз я хочу зробити взаємозалік. Все інше, що ви можете читати в Інтернеті, це все називається чорний піар. Я ніколи не займався білим піаром. Зараз буду займатися.

Що було після VIKOIL? Тобто Ви продали компанію і куди інвестували?

– В основному погасив зобов’язання, почав займатися комерційною нерухомістю – торговельні центри, бізнес-центри. Мені це було цікаво. Першим був торговельний центр SkyMall.

Як Ви познайомилися з Хілларом Тедером?

– Він прийшов до мене в офіс просити грошей. Була чергова криза 2009 року. Перше, що в кризу потрапляє під удар – це комерційна нерухомість. У нього був недобудований торговельний центр. Нема нічого гіршого, ніж недобудоване будівництво, не мати грошей і мати кредити. Це найстрашніше для бізнесу. У результаті ми домовилися і я зайшов у цей бізнес. Я дав йому так званий колаційний викуп, щоб він комфортно себе почував, (з умовою), що він може викупити назад мою долю.

Тобто 40 мільйонів Ви проінвестували в частку, у Вас був контрольний пакет. Якми були умови викупу?

– Умови колаційного викупу були наступні: (передбачалося) що він може викупити цей пакет протягом року за свої кошти. Тобто він не мав права продавати. Ти міг піти, взяти у кредит і самостійно викупити. А він фактично мене обманув. Ми добудували торговельний центр. Знаєте, девелопмент має один ризик – це будівництво і запуск. Коли в тебе вибудуваний бізнес, є грошовий потік ризику в девелопменті нема. Коли він (Хіллар) продав колаціон, я про це дізнався взагалі з газет чи з телевізора. Він не сповістив мене.

Він мені весь час казав ти такий партнер (показує лайк, – ред.), ми зараз будемо будувати ще один торговельний центр, з’єднаємо ще два. Морочив голову. Обманював, по суті. Тому, коли я дізнався про це, я сказав: "Хіллар, на мій погляд, ти порушив нашу угоду. Будь-ласка я не проти, але ціна має бути не колапсійна, якщо ти її порушив". Він порахував, що я його шантажую, що я спекулянт. Тоді ми не зійшлися на сумі 3 мільйони доларів і весело пішли до Лондонського суду.

Будь-який конфлікт в бізнесі треба вчасно зупиняти

Далі це конфлікт на 10 років життя. Будь-який конфлікт небезпечний чим? Що його потрібно вчасно зупиняти. Тому що, якщо ти входиш в конфлікт спочатку цивілізовано, культурно, ввічливо, потім та чи інша сторона не задоволена тим чи іншим рішенням. Вона вважає, що суд не правий, ти правий. І вона (сторона) починає діяти нецивілізовано: не виконувати рішення суду, залучати піар, блатних, кольорових, косих. Тобто ти переходиш межу. Коли ти переходиш межу, зупинити конфлікт вже неможливо, тому що інша сторона починає відповідати тобі такими ж методами.

Тобто коли конфлікт переходить стадію цивілізованого, далі це йде такою траєкторією, яку описати складно. Люди, в яких давній конфлікт, вже не пам’ятають, з чого все почалося. Починаються кровні образи. У бізнесі цього не можна допустити. Про це можна книги писати. У результаті ми досі в конфлікті, втратили сенс, заради чого ми боремося. Торговельний центр (SkyMall) забрав банк за іпотекою, ми втратили бізнес.

Будь-який конфлікт повинен закінчитися миром. Але, на жаль, я відчуваю, що мій колишній партнер не зовсім розділяє ту стратегію, що ми якось маємо помиритися. Хоча ми, можливо, в процесі. Не знаю, чим це закінчиться.

Коли Ви востаннє зустрічалися?

– Десь у суді.

Ви нормально спілкувалися?

– Так. Послухайте, в кінцевому рахунку це ж гроші, це ж бізнес. І люди повинні розуміти, що діляться гроші чи нерухомість, щось зовсім матеріальне. От якби ми говорили про нематеріальні речі, я розумію. А тут, ми ж не ідеологічні противники, ми ж не комуністи і капіталісти, не ліві і праві. Ми гроші ділимо. Не думаю, що поки це розумію мій партнер. Тому що, мабуть він вважає, що я завдав йому кровної образи у боротьбі за гроші.

А як він прокоментував те, що завів третього партнера?

– Та ніяк. Ну завів і завів. Розумієте, моя думка така, що відношення до українського бізнесмена таке – тебе використали ну і використали, а вони ж позиціонують себе як західні бізнесмени. Насправді прописати і зробити юридичну дію , що не порушуй договір, не складно. Але коли на тебе плюють, кажуть, ну добре, що там Адамовський, ну отримає свої 50% ну і вистачить йому, візьме і закриє рот. Таке відношення. І таке відношення не тільки до мене, це відношення до всього українського бізнесу і відношення нашого суспільства, яке було виховане ще в радянських традиціях схиляння перед західною країною, що вони красивіші, розумніші. А наш національний бізнес гнобиться. Це категорично неправильно. Ви в суспільстві можете сказати, хто винен в конфлікті в SkyMall – Адамовський чи естонський бізнесмен. Звичайно, Адамовський, він же тут живе, рейдер. Навіть доводити не треба. Люди не хочуть нічого читати, розбиратися. А то ж естонець. А що естонець? Де ти вивчився і виріс? У Пітері, з пітерськими блатними? Так у тебе менталітет і методи які? Ти що не такий же, як як?

Поки ми не навчимося поважати нашу країну, наших бізнесменів, наших виробників, ми будемо ущербними

Це велика проблема в суспільстві. Поки ми не навчимося поважати нашу країну, наших бізнесменів, наших виробників, наш національний бізнес і захищати його, те що роблять на Заході, ми завжди будемо ущербними.

З того, що я читав в інтернеті відомо, що Лондонський суд став на бік вашого партнера…

– Це не так. Є два рішення суду, тому що сперечалися по двох питаннях – з питання боргів. Перший суд, який програв Хіллер, і (рішення) яке він не виконав, стосувалося боргу. За рахунок чого будувався торговельний центр? За рахунок того, що іноземна компанія, якою мали володіти я і Хіллер, кредитувала будівництво українського підприємства. Сума – 100 мільйонів доларів. Мало бути 50 (млн доларів) у мене, і 50 млн у нього. Тільки він мені мої 50% не передав. По російськи кажуть "кинув". І суд йому сказав, передай 50% на спільну компанію. Він цього не зробив.

Скільки коштує торговельний центр сьогодні? Мабуть, менше, ніж 100 мільйонів. А інший суд, який він виграв, (прийняв рішення) що я мав віддати йому акції кіпрської компанії, яка володіє українським активом. Але українського активу вже нема, його банк забрав за борги. Питання дуже юридично складне. Тому, коли мені говорять: "Ти ж програв суд". У цьому можуть розбиратися спеціалісти, юристи. У суспільство дуже легко кинути річ, яку люди не розуміють. Для того, щоб у цьому розібратися , треба брати юристів, сідати, займатися, вивчати. Тому, який суд я програв? Нехай він віддасть 100 мільйонів доларів. Я не можу віддати акції кіпрської компанії , яка володіє якимось українським активом. Ці акції мені не належать.

Нема рішення Лондонського суду, яке звучить наступним чином: "Адамовський, передай нерухомість на Ватутіна, 28". Нема такого рішення. Тому не можна казати, що я маю виконати рішення суду і віддати нерухомість. Вона мені не належить. Це перше. І такого рішення нема. Це два. А є два рішення: одне рішення про те, що він має передати 100 мільйонів, інше рішення – що я маю віддати акції кіпрського підприємства. Але мова не про SkyMall. Тому давайте на цьому зупинимося.

Як з’явився ART Mall? Він зараз успішний?

– Це ще один комерційний проєкт. Він прибутковий. Але знову ж, я не є акціонером. Я це побудував і передав. В основному своїм дітям. Вони займаються цим. Це достатньо складний проект з точки зору місця розташування – локалізація не та. Але я вірю в цей проєкт. Думаю, що він буде успішним.

Як з’явився "Фарлеп"?

– "Фарлеп" з'явився теж дуже цікаво. Це була телекомунікаційна компанія. У мене є партнер в Одесі, досі дуже близький, який займається всім цим бізнесом. Зараз "Фарлеп" – компанія, яка була продана, але залишився бізнес IT – Infomir, який мій син разом з цим партнером розвивають дуже успішно.

А "Фарлеп" з'явився в середині 90-х. Тоді ще не було навіть мобільних телефонів, був стаціонарний зв'язок. В Одесі хлопці, молоді розумні, які мають відношення до програмування, прийшли до мене і сказали, що розробили телефонну станцію. Ми її можемо виробляти. Розумієте, що таке виробляти цифрову телефонну станцію? За рівнем складності завдання це було порівняно, умовно, зі створенням космічного корабля. Це, грубо кажучи, на колінках не зробиш. Це колосальна багаторічна праця, яку можуть дозволити собі компанії типу Siemens.

Хлопці прийшли за інвестиціями, мовляв ми цю цифрову станцію ставимо, купуємо кабель і встановлюємо телефони.

Як звали цих хлопців, якщо ми йдемо до публічності та відкритості?

– Олександр Мороховський і Сергій Коломієць. Вони почали будувати компанію.

Як Ви познайомилися з Ахметовим і чому він вирішив її придбати?

– Найдивовижніше, що хлопці дійсно зробили цифрову станцію, дійсно ми почали її виготовляти. Ми побудували завод з виробництва станцій. Ми продали достатньо багато станцій на комерційній основі, крім того, що створювали власну мережу.

Ми побудували мережу з понад 100 тисяч абонентів по всіх великих містах України: Одеса, Київ, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ. Скрізь у нас були свої абоненти. Але це бізнес дуже капіталоємкий. Туди треба постійно інвестувати. Тобто все, що ти заробляєш, плюс ти маєш інвестувати, щоб розширювати мережу. Ти не можеш зупинитися. А час був тяжкий, грошей постійно не вистачало. Ми залучали різних партнерів, брали кредити. Я вже був не один з Мороховським і Коломійцем.

Я пам’ятаю веселий момент, коли ми створили цю станцію і виробляти її. Але її ж треба було продавати, тому ми виступали на якихось там ярмарках, виставках, демонстрували станцію українського виробництва. Ми конкурували зі світовими виробниками. На якусь першу виставку виставили цю станцію, стоїмо як піонери. Нам кажуть: "Так, що за станція?". Кажемо: "Цифрова". "Цифрова? Що? Звідки?". А в нас адреса була: Велика Арнаутська.

"А Одеса, Мала Арнаутська?". Ми кажемо: "Хвилиночку – Велика Арнаутська". Тобто люди не вірили. Ну що в Одесі? Можуть тільки вкрасти, продати. Ось наш народний менталітет. Тим не менш, ми це зробили.

В Ахметова тоді була мета придбати "Укртелеком" і він, напевно, скуповував приватних операторів. Ми були одним з найбільших приватних операторів. І продали, звичайно, тому що він запропонував хорошу ціну. Десь 100 мільйонів доларів.

Як з ним було вести переговори?

– Він дуже легко придбав, дуже швидко. Я не пам'ятаю, щоб були якісь проблеми.

Ви сказали, що наступним був Infomir...

– Infomir – це була виробнича частина. Вона Ахметову була не цікава. Вона не входила в периметр угоди. І вона нікому не була цікава, тому що треба було утримувати програмістів. Треба було або розпускати їх, тому що перспективи не було ніякої. І я залишився в цьому бізнесі з Мороховським, з боргами, з кредитами.

Ми почали розвивати компанію, почали гасити кредити; думати, що ми можемо виготовляти; почали збирати колектив. Ми почали вибудовувати бізнес, який на сьогоднішній день, думаю, один із найуспішніших IT-бізнесів в Україні. Ми виробляємо дуже багато продуктів, займаємося Інтернет-речами. Цілий список продуктів. Головне – це медіаплеєри. Вся продукція – 99% – у нас йде на експорт у всі країни світу.

Тим не менш, у ЗМІ продовжують (говорити) про зв'язок Грановського, Адамовського. Люди шукають чорну кішку в темній кімнаті. У нас дуже люблять цим займатися. Ага, Грановський працював в Адамовського? Значить він, напевно, користувався зв'язками...Напевно, там щось є. Це те ж саме, коли я говорю, що відношення до західного бізнесмена і національного бізнесмена різне. Та ж сама історія, коли люди не хочуть розбиратися, вони домислюють.

Ми зараз сидимо о 8-й годині вечора у вашому офісі. Що Вас мотивує прокидатися і зараз бути в офісі?

– Я вже казав, що (йдеться) не просто про заробляння грошей. Навіть якщо у відомої людини є на що жити, він все одно йде на роботу, робить справу. Бізнес – це моє життя. Мені це подобається. Це не просто драйв , це боротьба за створення якоїсь справи, якою потім можна пишатися. Я хочу створювати бізнеси, якими потім можна було б пишатися. Все. І працюю над цим кожного дня, я не можу не працювати. Я звик працювати з ранку до ночі.

Над чим Ви зараз працюєте? У чому зараз ваша пристрасть?

– Весь час у боротьбі. Намагаюся завершити всі конфлікти, вибудувати новий бізнес і закінчити старий бізнес. Тобто весь час у боротьбі.

У кого з наших українських бізнесменів варто взяти інтерв`ю, яким є що розповісти молодим бізнесменам? Кого б Ви порадили?

– Дуже багато людей. Ви у Тарути брали інтерв'ю, я думаю, що вам варто у Гайдука ще взяти. Це було б цікавіше.

Можете взяти інтерв'ю у Колі Лагуна, у Фурсіна. Треба говорити з тими, кому є що розповісти; у бізнесменів, які мають, можливо, якусь скандальну історію з точки зору піару, з яких зробили монстрів. З мене ж встигли зробити? А хто встиг зробити? Вороги.

Тобто, на вашу думку, це чорні піарщики?

– Звичайно.

А Ви це можете підтвердити?

– Мені нема чого підтверджувати. Я це знаю. Я просто життя прожив. Я знаю, що таке преса. Не скажу, що вся, але на 90% продажна. І коли читаю, вже можу одразу визначити, де замовний матеріал, а де ні. 90% заказухи. Можете не сумніватися.

Відеоверсію інтерв`ю з Андрієм Адамовським дивіться з 18 липня на Youtube-каналі Андрія Остапчука, лідера Young Business Club