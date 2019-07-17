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З українського енергоринку вивели 62 компанії

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Національна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднила оновлений перелік учасників енергоринку, яким надано статус "дефолтний" (62 компанії) та "переддефолтний" (7 компаній).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

До списку "дефолтних" потрапили, зокрема "Укртатнафта", "Енергія-Новий Розділ", Сєвєродонецька ТЕЦ, Миколаївський глиноземний завод, Сумське НВО та інші.

З переліком учасників ринку, яким надано статус "дефолтний", можна ознайомитись тут, а зі списком "переддефолтних"  — тут.

Наголошується, що у разі тривалості статусу "преддофолтний" більше двох робочих днів учасник ринку отримує статус "дефолтний" і припиняє свою діяльність на ринку електроенергії. "А у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо:

  • 11 липня НАЕК "Укренерго" оприлюднила список з 200 компаній – учасників ринку електроенергії, яким присвоєно "переддефолтному" статус.
енергоринок Укренерго