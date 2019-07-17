З українського енергоринку вивели 62 компанії

Національна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднила оновлений перелік учасників енергоринку, яким надано статус "дефолтний" (62 компанії) та "переддефолтний" (7 компаній).
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
До списку "дефолтних" потрапили, зокрема "Укртатнафта", "Енергія-Новий Розділ", Сєвєродонецька ТЕЦ, Миколаївський глиноземний завод, Сумське НВО та інші.
З переліком учасників ринку, яким надано статус "дефолтний", можна ознайомитись тут, а зі списком "переддефолтних" — тут.
Наголошується, що у разі тривалості статусу "преддофолтний" більше двох робочих днів учасник ринку отримує статус "дефолтний" і припиняє свою діяльність на ринку електроенергії. "А у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії", – додали в "Укренерго".
Нагадаємо:
- З 1 липня в Україні запрацювала нова модель енергоринку. Нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий і балансуючий ринки.
- Напередодні запуску нової моделі енергоринку Антимонопольний комітет України попередив учасників ринку про накладення штрафу в розмірі до 10% їх річного доходу у разі зловживання ними домінуючим становищем та за антиконкурентні узгоджені дії.
- 11 липня НАЕК "Укренерго" оприлюднила список з 200 компаній – учасників ринку електроенергії, яким присвоєно "переддефолтному" статус.