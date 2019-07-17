З українського енергоринку вивели 62 компанії

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

До списку "дефолтних" потрапили, зокрема "Укртатнафта", "Енергія-Новий Розділ", Сєвєродонецька ТЕЦ, Миколаївський глиноземний завод, Сумське НВО та інші.

З переліком учасників ринку, яким надано статус "дефолтний", можна ознайомитись тут, а зі списком "переддефолтних" — тут.

Наголошується, що у разі тривалості статусу "преддофолтний" більше двох робочих днів учасник ринку отримує статус "дефолтний" і припиняє свою діяльність на ринку електроенергії. "А у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо:

З 1 липня в Україні запрацювала нова модель енергоринку. Нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий і балансуючий ринки.

Напередодні запуску нової моделі енергоринку Антимонопольний комітет України попередив учасників ринку про накладення штрафу в розмірі до 10% їх річного доходу у разі зловживання ними домінуючим становищем та за антиконкурентні узгоджені дії.