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Українському бізнесу обіцяють дешевшу електрику

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За прогнозами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ціна на електрику для непобутових споживачів із 1 серпня знизиться.

Про це глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила під час круглого столу, інформує БІЗНЕС з посиланням на Liga.net.

За її словами, вартість електроенергії знизиться у результаті перегляду тарифу для оператора системи передачі – "Укренерго", затвердженого комітетом Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу 12 липня.

"Після старту роботи нового ринку електроенергії енергосистема, працювала в штатному режимі, перерв у енергопостачанні не відбувалося, споживачі не помітили погіршення якості поставки. При цьому заробили всі сегменти нового ринку", – сказала Кривенко.

Нагадаємо:

  •  З 1 липня в Україні запрацювала нова модель енергоринку.  Нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий і балансуючий ринки.
  • Напередодні запуску нової моделі енергоринку Антимонопольний комітет України попередив учасників ринку про накладення штрафу в розмірі до 10% їх річного доходу у разі  зловживання ними домінуючим становищем та за антиконкурентні узгоджені дії.
  • В. о. глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії, ціна на електрику для промспоживачів зросла на 30%.
енергоринок бізнес електрика