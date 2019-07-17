Українському бізнесу обіцяють дешевшу електрику

За прогнозами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ціна на електрику для непобутових споживачів із 1 серпня знизиться.

Про це глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила під час круглого столу, інформує БІЗНЕС з посиланням на Liga.net.

За її словами, вартість електроенергії знизиться у результаті перегляду тарифу для оператора системи передачі – "Укренерго", затвердженого комітетом Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу 12 липня.

"Після старту роботи нового ринку електроенергії енергосистема, працювала в штатному режимі, перерв у енергопостачанні не відбувалося, споживачі не помітили погіршення якості поставки. При цьому заробили всі сегменти нового ринку", – сказала Кривенко.

Нагадаємо: