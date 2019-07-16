МАУ змінила тарифи бізнес-класу

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оновила лінійку тарифів бізнес-класу, яка тепер включає тарифи Business Saver і Business Flex, і почала продавати квитки бізнес-класу з обмеженнями.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Avianews.

Так, тариф Business Saver передбачає весь основний сервіс, який МАУ надає в бізнес-класі. Йдеться про збільшену норму провозу ручної поклажі і багажу, харчування під час польоту, розміщення в салоні бізнес-класу в літаку, доступ до бізнес-залів в аеропортах, обслуговування на окремій стійці в аеропорту, безкоштовна видача посадочного талона і пріоритетна посадка.

Обмеження таких квитків полягає в неможливості їх повернення, а внесення змін можливе після оплати штрафу.

Квитки за тарифом Business Flex коштують дорожче, однак цей тариф дозволяє повертати квиток і здійснювати його обмін без обмежень. Схожу систему в Європі застосовують такі великі авіакомпанії, як Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Air France.

Нагадаємо, нещодавно платіжна система Mastercard запровадила нові travel-сервіси, а саме відкрила доступ до бізнес-залів аеропортів Києва, Львова та Харкова.