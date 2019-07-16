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В Україні оприлюднили кількість ліцензованих АЗС

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Станом на 15 липня Державна фіскальна служба (ДФС) внесла до Єдиного реєстру 6192 об'єкта, які отримали ліцензію на роздрібну реалізацію палива.

Відповідний реєстр доступний на сайті відомства, інформує БІЗНЕС з посиланням на enkorr.

Згідно з реєстром, ліцензії отримали 708 юридичних осіб на 5872 об'єкта, а також 168 фізичних осіб-підприємців на 320 об'єктів (всього 876 компаній і ФОП на 6192 точки реалізації). При цьому кількість ліцензій на виробництво палива залишилась незмінною з першої публікації реєстру —16.

Ліцензії на оптову реалізацію палива при наявності нафтобази отримали 155 компаній на 227 об'єктів торгівлі. Ліцензії на оптову торгівлю без нафтобази оформили +1389 компаній і фізосіб. Ліцензії на зберігання отримали 275 компаній на 555 об'єктів.

Нагадаємо:

  • З 1 липня набули чинності зміни до Податкового кодексу, що передбачають обов'язкове ліцензування діяльності з оптової, роздрібної торгівлі паливом, його зберігання і виробництва. Для отримання ліцензії необхідно пред'явити базовий пакет документів. Серед них —  право власності або користування на земельну ділянку, акт введення об'єкта в експлуатацію, дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки та зареєстрований в податковій касовий апарат.

  • 6 червня Верховна Рада України схвалила законопроект №10359, який передбачає відтермінування початку застосування штрафних санкцій за відсутність ліцензій на право зберігання палива з 1 липня поточного року на 1 січня 2020 року.

 

ДФС ліцензія реалізація палива