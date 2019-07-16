В Україні оприлюднили кількість ліцензованих АЗС

Станом на 15 липня Державна фіскальна служба (ДФС) внесла до Єдиного реєстру 6192 об'єкта, які отримали ліцензію на роздрібну реалізацію палива.

Відповідний реєстр доступний на сайті відомства, інформує БІЗНЕС з посиланням на enkorr.

Згідно з реєстром, ліцензії отримали 708 юридичних осіб на 5872 об'єкта, а також 168 фізичних осіб-підприємців на 320 об'єктів (всього 876 компаній і ФОП на 6192 точки реалізації). При цьому кількість ліцензій на виробництво палива залишилась незмінною з першої публікації реєстру —16.

Ліцензії на оптову реалізацію палива при наявності нафтобази отримали 155 компаній на 227 об'єктів торгівлі. Ліцензії на оптову торгівлю без нафтобази оформили +1389 компаній і фізосіб. Ліцензії на зберігання отримали 275 компаній на 555 об'єктів.

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