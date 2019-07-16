Співзасновник monobank Дубілет візьметься за боротьбу з корупцією

Співзасновник мобільного банку monobank Дмитро Дубілет візьме участь у низці проєктів щодо боротьби з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.
Дубілет зауважив, що ця робота буде проходити спільно з Офісом президента, СБУ та низкою інших держорганів. "Це не означає, що я пішов у політику. Я продовжую займатися монобанком і бізнесом у цілому. Просто тепер мій робочий день стане на кілька годин довше. Корупція — це головне зло, через яке Україна не може нормально розвиватися, а технології — кращий спосіб боротьби з цим злом. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисний державі", — написав Дубілет.
Деталі про цей напрямок роботи він пообіцяв оприлюднити пізніше.
Зазначимо, що в 2012—2016 роках Дубілет працював IT-директором "ПриватБанку".
Нагадаємо:
- У червні 2019 року Monobank отримав фінансову ліцензію від британського регулятора FCA.
- Станом на 12 липня обсяг депозитів і залишків за картками клієнтів Monobank перевищив 4 млрд грн.