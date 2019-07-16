Українські банки приглядаються до садівництва та овочеводства

Про це повідомив начальник управління розвитку агробізнесу "Банку Альянс" Андрій Дальчанін в інтерв'ю Agri-Gator, інформує БІЗНЕС.

За його словами, наразі банк зосереджений на фінансуванні виробників зернових і технічних культур, але зауважив, що фінустанова "готова прописувати програми з урахуванням потреб усіх представників агросектору".

Серед секторів АПК, які найбільше потребують фінпідтримки, банкір назвав садівництво та овочеводство. "На даний момент практично не охоплений (з точки зору фінансування з боку банків, - ред.) ринок овочівників і садівників. З ними намагаються працювати, але в цьому сегменті досить велика ризиковість, мало хто хоче працювати також і через малий земельний банк (20-40 га). Потрібен правильний підхід, з урахуванням сезонності, погодних аномалій тощо", — сказав Дальчанін.

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Кредитні сходи

Він повідомив, що представники банківського сектора бачать великий експортний потенціал в агроторговлі українською ягідною та плодоовочевою продукцією і перспективи в фінансуванні цього сектора.

"Зараз ми вивчаємо це питання, зустрічаємося з організаціями, консультуємо овочеводів і садівників, розробляємо можливий план роботи з ними", — повідомив Дальчанін.