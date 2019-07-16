У Південній Кореї збудують одну з найбільших морських ВЕС

Норвезька нафтогазова компанія "Equinor" (колишня Statoil) підписала договір з південнокорейською "Korea East-West Power" (EWP) про будівництво плавучої вітроелектростанції Donghae 1, яка стане однією з найбільших в світі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Elektrovesti.net.

Будівництво ВЕС планується розпочати у 2022 році після проведення техніко-економічного обгрунтування проєкту. Виробляти електроенергію станція зможе з 2024 року.

"Плавуча вітрова електростанція такого розміру допоможе ще більше підвищити конкурентоспроможність морської вітрової енергії в майбутньому", – зазначив старший віце-президент з вітроенергетики і низьковуглецевого кластеру New Energy Solutions компанії Equinor Стівен Булл.

Він додав, що це буде перша морська ВЕС в Азії.

Нагадаємо, у лютому 2019 року влада Франції заявила про намір збудувати чотири плавучих вітропарків. Один з них буде розташований в Атлантичному океані, інші три – в Середземному морі. Кожна плавуча вітряна електростанція буде складатися з трьох-чотирьох турбін потужністю 24 МВт. Турбіни будуть встановлені прямо в морі та з'єднані із землею підводним кабелем.