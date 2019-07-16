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Ср., лип.
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"Дзеркальна" відповідь: Україна продовжила ембарго на російські товари до 2021 року

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Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2020 року заборону на ввезення на митну територію України перелік товарів російського походження, який діяв до кінця цього року.

Відповідна постанова №605 від 5 липня оприлюднена на сайті уряду, інформує БІЗНЕС.

Документ набирає чинності з дня опублікування і втрачає чинність 1 січня 2021 року. Як зазначається, Україна вперше продовжила ембарго у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії, які були введені в кінці 2015 року.

Окрім заборони на ввезення певного переліку російських товарів, цією постановою Кабмін відтермінував заборону на ввезення легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів до кінця поточного року – з 1 липня 2019 року на 1 січня 2020 року.

 Також уряд дозволив ввезення товарів з переліку на суму здійсненої передоплати за них, якщо вона була здійснена до набрання чинності заборони та за умови попереднього отримання Державною фіскальною службою документального підтвердження здійснення такої попередньої оплати від банку за зверненням української компанії.

Також Кабмін уповноважив ДФС здійснювати перевірку країни походження товарів, якщо вона не передбачена у пунктах пропуску через кордон.

Нагадаємо:

  •  24 червня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким продовжив продовольче ембарго і обмеження на транзит українських товарів до кінця 2020 року.
Кабмін Росія ембарго товари