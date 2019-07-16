"Дзеркальна" відповідь: Україна продовжила ембарго на російські товари до 2021 року

Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2020 року заборону на ввезення на митну територію України перелік товарів російського походження, який діяв до кінця цього року.

Відповідна постанова №605 від 5 липня оприлюднена на сайті уряду, інформує БІЗНЕС.

Документ набирає чинності з дня опублікування і втрачає чинність 1 січня 2021 року. Як зазначається, Україна вперше продовжила ембарго у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії, які були введені в кінці 2015 року.

Окрім заборони на ввезення певного переліку російських товарів, цією постановою Кабмін відтермінував заборону на ввезення легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів до кінця поточного року – з 1 липня 2019 року на 1 січня 2020 року.

Також уряд дозволив ввезення товарів з переліку на суму здійсненої передоплати за них, якщо вона була здійснена до набрання чинності заборони та за умови попереднього отримання Державною фіскальною службою документального підтвердження здійснення такої попередньої оплати від банку за зверненням української компанії.

Також Кабмін уповноважив ДФС здійснювати перевірку країни походження товарів, якщо вона не передбачена у пунктах пропуску через кордон.

Нагадаємо:

18 квітня 2019 року прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка заборонила експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. Росія також розширила список заборонених на ввезення з України окремих видів продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже $250 млн.

15 травня 2019 року Кабмін ухвалив рішення запровадити проти Росії нові торговельні обмеження, які включають заборону на ввезення цементу, фанери, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів. Також уряд запровадив спеціальні мита на російські товари, які мають застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.