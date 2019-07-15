У Нацбанку презентували каталог всіх фінтех-компаній України

В Україні в сфері фінансових технологій зараз працює понад 100 компаній, більше половини з яких почали свою діяльність за останні три роки.

Про це йдеться в Українському фінтех-каталозі-2019, який був представлений у Нацбанку, інформує БІЗНЕС.

Згідного з оприлюдненими даними, у 2018 році в Україні з'явилася 21 компанія, яка працює в сфері фінансових технологій. 63% українських фінтех-компаній фінансуються виключно за свій рахунок і стільки ж – пройшли точку беззбитковості. Водночас 14% компаній мають штат з більш 75 людей. Ще 43% українських фінтех-компаній працюють на міжнародному ринку.

Міжнародний ринок підкорюють 43% українських фінтех-компаній. А з тих, хто працює виключно в Україні, 73% згодом збираються починати діяльність і за кордоном.

"За нашими оцінками, тенденція до зростання фінтех-сектора в 2019 році не зміниться й на ринку з'явиться близько 20 нових компаній. Це надасть імпульс розвитку екосистеми загалом і призведе до збільшення зацікавленості з боку інвесторів (зокрема й міжнародних), а також до зростання кількості інкубаторів та акселераторів, що допомагатимуть молодим командам виходити на ринок", – йдеться в каталозі.

Як зазначається, більшість українських фінтех-компаній перебувають на стадії початку продажів або масштабування бізнесу і лише кожна п'ята компанія є зрілою.

На фото – фінтех-компанії, які працюють в Україні.

Довідка: Український фінтех-каталог-2019 – це некомерційний проект, що має на меті стати візитівкою вітчизняного фінтех-ринку під час спілкування його учасників із закордонними колегами і партнерами, представниками державних органів та інвесторів. Ознайомитися з повною версією каталогу можна за посиланням: https://map.fintechua.org

Каталог підготувала Українська асоціація фінтех і інноваційних компаній спільно з технологічної платіжною компанією Visa і Нацбанком України.