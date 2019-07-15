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В Україні стрімко "плодяться" фуд-корти, а магазини електроніки йдуть в e-commerce

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За перше півріччя 2019 року сегмент e-commerce в Україні виріс на 3%, а частка фуд-кортів уже досягає 30%.

Про це повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.

За її словами, особливо відчутно зміни на українському ринку рітейлу позначаються на магазинах електроніки, в яких скорочуються площі і асортимент. "Це враховують власники ТРЦ, де за три роки замість магазинів електроніки основними повноцінними якірними орендарями стали фуд-корти. Частка фуд-кортів уже досягає 30% замість 10-15% у колишніх проектах ТЦ", – констатує Локтіонова.

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Вона додала, що навіть невеликі районні об’єкти, такі як ТРЦ Smart Plaza Polytech, включають в свій склад об’єкти розваг – кінотеатр. 

Нагадаємо:

UTG торговельні площі e-commerce фуд-корт