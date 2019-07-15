В Україні стрімко "плодяться" фуд-корти, а магазини електроніки йдуть в e-commerce

За перше півріччя 2019 року сегмент e-commerce в Україні виріс на 3%, а частка фуд-кортів уже досягає 30%.
Про це повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.
За її словами, особливо відчутно зміни на українському ринку рітейлу позначаються на магазинах електроніки, в яких скорочуються площі і асортимент. "Це враховують власники ТРЦ, де за три роки замість магазинів електроніки основними повноцінними якірними орендарями стали фуд-корти. Частка фуд-кортів уже досягає 30% замість 10-15% у колишніх проектах ТЦ", – констатує Локтіонова.
Читайте також:
Український ритейл: скільки років до Amazon Go?
Вона додала, що навіть невеликі районні об’єкти, такі як ТРЦ Smart Plaza Polytech, включають в свій склад об’єкти розваг – кінотеатр.
Нагадаємо:
- За даними UTG, через збройний конфлікт на Донбасі український ринок вже покинула приблизно половина російських брендів, а їх місце зайняли західні торгові марки.
-
У компанії Hubber прогнозують, що до 2022 року 67% онлайн-покупок буде здійснюватися через онлайн-магазини електронної торгівлі (marketplace).
- За прогнозами експертів, незабаром у Києві ринок вперше насититься торговими площами, а основний розвиток рітейлу переміститься в регіони.
- У 2018 році український ринок електронної комерції зріс на третину і склав 65 млрд грн.