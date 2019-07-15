В Україні реформують систему товарних бірж

Це передбачено Меморандумом, який підписали Мінекономрозвитку та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу профільного міністерства.

Зокрема, Мінекономрозвитку зобов’язалася сприяти створенню інфраструктури, яка забезпечувати учасників товарних ринків України надійною, прозорою та ефективною торговельною інфраструктурою; залучати фінансових та стратегічних інвесторів для створення сучасної торгової, клірингової та розрахункової інфраструктури товарного ринку та ринку деривативів.

У свою чергу, НКЦПФР планує розвивати пост-торговельну інфраструктуру ринків капіталу, яка в перспективі зможе використовуватись також біржовим товарним ринком. Зокрема, через законодавче запровадження концепції неттінгу (повне або часткове припинення зобов’язань щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом взаємного заліку зобов’язань), системи пред-трейд та пост-трейд звітності за операціями з базовими активами, впровадження процедур авторизації ключових інфраструктурних об’єктів та нагляду за їх діяльністю з метою протидії маніпулюванню та іншим зловживанням на ринках. Ключовими елементами нової інфраструктури ринків капіталу та товарних ринків стануть Центральний контрагент, репозиторій, оператори торговельних майданчиків.

Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв зазначив, що через недосконалість українського законодавства товарні й фінансові біржі багато років використовувалися переважно не за призначенням, завдаючи значної шкоди економічним інтересам країни. "Товарні біржі найчастіше були частинами схем ухилення від сплати податків або ж податкової оптимізації. Тільки спільними зусиллями регуляторів і міністерств ми зможемо кардинально змінити цю ситуацію і створити товарні та фінансові "хаби", які будуть прозоро формувати ціни на товари, що виробляються та споживаються в Україні", – наголосив він.

За даними Мінекономрозвитку, всього в Україні зареєстровано близько 600 бірж. "Проте це зовсім не свідчить про розвинуті товарні ринки. Використовуючи кращий світовий досвід, Мінекономрозвитку та НКЦПФР сприятимуть розбудові ефективної інфраструктури для прозорої торгівлі товарними активами", – зауважили в міністерстві. До цього процесу планується залучити учасників ринку та міжнародних партнерів.