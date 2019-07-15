Норвезька компанія збудує на Київщині сонячну електростанцію

Норвезька компанія Norsk Solar AS збудує свою першу в Україні сонячну електростанцію потужністю 9 МВт, яка забезпечить відновлюваною енергією понад 5 тисяч домогосподарств.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужби Norsk Solar AS та Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), які фінансуватимуть проєкт.
Електростанцію зведуть у селі Семполки поблизу Броварів (Київщина). Площа забудови складе 12,6 га. "Ми раді, що можемо об'єднати зусилля з НЕФКО для будівництва цієї сонячної електростанції в Україні. За нашими оцінками, протягом наступних кількох десятиліть вона забезпечить більш 5 тис. Домогосподарств відновлюваною енергією", – сказав гендиректор Norsk Solar Ойвінд Вестердал.
Очікується, що СЕС почне працювати у кінці 2019 року. Після введення в експлуатацію сонячна електростанція щорічно вироблятиме 11 тис. МВт електроенергії. Відновлювана енергія забезпечить щорічне скорочення викидів близько 8600 тон СО2.
"За нашими оцінками, протягом наступних декількох десятиліть вона (сонячна електростанція – ред.) забезпечить понад 5 тисяч домогосподарств відновлюваною енергією", – зазначив Вестердал.
Norsk Solar і НЕФКО інвестують у цей проєкт по 4,35 млн євро.
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У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області побудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію, панелі якої розташовані на дахах будівель.