Торговельна "експансія": Основний ринок рітейлу переміститься у регіони

За прогнозами експертів, незабаром у Києві ринок вперше насититься торговими площами, а основний розвиток рітейлу піде в регіони.

Про це йдеться у дослідженні компанії Ukrainian Trade Guild (UTG) за результатами першого півріччя, інформує БІЗНЕС.

За словами директора UTG Євгенії Локтіонової, все, що було заплановано в останні п’ять років на рівні концепції, тепер переходить в активну стадію будівництва. Це істотно вплине на ринок пропозиції торгових площ.

Як зазначається, у найближчі два роки український рітейл чекає реконструкція та реконцепция існуючих ТЦ. Причому активне будівництво переміститься в регіони, оскільки в столиці буде просто завершено все, що зараз будується (ТРЦ Retroville, River Mall, Blockbuster Mall та інші об`єкти).

Зокрема, ТРЦ "Караван" планує перетворитися у найбільший аутлет Києва. Також нещодавно закрився на реконструкцію "Квадрат Лук’янівка", почалася комплексна модернізація інших торгових центрів (Городок, Мармелад, Магеллан, Dream Town 2).

"Тобто вже можна говорити про новий тренд і свого роду міні-сенсацію на ринку торговельної нерухомості столиці", – констатує керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

Загалом за рівнем насичення торговими площами Київ досяг показника в 527,1 кв. м на 1000 жителів, що перевищує показники в Будапешті або Софії і близько до показників Кракова та Варшави.

"Це сталося в тому числі завдяки введенню в експлуатацію ТЦ Smart Plaza Obolon (орендна площа 11 765 кв. м) і ТЦ Оазис (7800 кв. м). Плюс минулий рік виявився рекордним по введенню в експлуатацію нових торгових площ", – пояснюють в UTG.

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Тож аналітики прогнозують, що "сплячі" регіони, де ТЦ не так багато, незабаром відчують серйозний тиск з боку нових гравців.

Так, в Хмельницькому будуються одразу два об’єкти по 50 тис. кв. м, у Вінниці – ТЦ понад 50 тис. кв. м, у Дніпрі – більше 100 тис. кв.м. "Нові об’єкти будуть побудовані вже за сучасними вимогами – великі вітрини, нові орендарі – міжнародні бренди, які вже вийшли і будуть виходити на український ринок. Вони будуть років на десять випереджати існуючі комплекси", – вважає Локтіонова.

На думку експертів, після введення в експлуатацію нових об’єктів буде спостерігатися зростання вакантності та корекція ставок оренди в сторону зниження, особливо в морально застарілих об’єктах з серйозними концептуальними недоліками.

При цьому в UTG зауважують, що в умовах великої пропозиції національні мережеві торгові оператори стають більш вимогливими до об’єктів для відкриття, уважніше коректують плани розвитку, стриманіше ставляться до експансії.

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