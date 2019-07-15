З України пішла майже половина російських брендів, їх замінили західні, – дослідження UTG

Через збройний конфлікт на Донбасі український ринок вже покинула приблизно половина російських брендів, а їх місце зайняли західні торгові марки.

Про це йдеться у дослідженні компанії Ukrainian Trade Guild (UTG) за результатами першого півріччя поточного року, інформує БІЗНЕС.

"Тому загальна частка присутності іноземців майже не змінилася. Так, у 2017 році це було 29,6%, а в першому півріччі 2019 го – 28,7%", – йдеться у дослідженні.

За даними аналітиків UTG, за підсумками минулого року на ринок України вийшли або повернулися 22 міжнародних бренди, в першій половині 2019-го – ще два. До кінця року додатково очікується захід ще 7 нових операторів.

У компанії зазначають, що вихід на ринок нових міжнародних рітейлерів сприяв заповненню торгових галерей і скороченню рівня вакантності – на липень 2019-го середньозважений показник склав 5,5%.

"З огляду на те, що середній показник вакантності в Європі становить 10-15%, у нас ще є триразовий запас міцності", – кажуть в UTG.

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