Amazon інвестує $700 млн у перенавчання своїх співробітників

Гігант онлайн-рітейлу Amazon планує до 2025 року підвищити кваліфікацію приблизно 100 тисяч своїх співробітників. У цей напрямок компанія планує інвестувати $700 млн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на офіційний блог компанії.

Як зазначається, компанія створила Технічну академію Amazon (AmazonTechnical Academy), — комплексну програму навчання і працевлаштування, яка має переходу співрозабезпечити перехід співробітників без досвіду розробки програмного забезпечення на технічні посади.

«Є величезний попит на розробників програмного забезпечення, і не тільки в Amazon. Ця програма допомагає заповнити прогалину, що існує в галузі прямо зараз», — сказала програмний менеджер Amazon Technical Academy Ешлі Раджагопал.

Читайте також: Український ритейл: скільки років до Amazon Go?

За даними Бюро статистики праці США, протягом наступного десятиліття великим попитом на ринку праці користуватимуться, зокрема, розробники програмного забезпечення, медичні помічники, статисти, практикуючі техніки, які обслуговують вітряні турбіни.

«Зобов'язання Amazon щодо підвищення кваліфікації відкриває перед нашими співробітниками нові можливості для навчання на робочому місці в таких затребуваних областях, як медицина, розробка програмного забезпечення, інформаційні технології і машинне навчання», — додали в компанії.

Нагадаємо: