За вихідні: Примусова відставка глави ДФС, "наїзд" Зеленського на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та масові звільнення в Huawei

Про це він заявив 14 липня під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми з вами домовилися, що ви звільните людей,... митників, якщо вони самі не напишуть заяви про звільнення. Правильно? Після цього я побачив ваш пост у Facebook і дуже радів, бо зрозумів, що дійсно нормальна людина з'явилася. Я побачив, що ви їх звільнили. Потім попросив надати мені документи, реальні, щоб я побачив. Вони не співпадали з вашим постом у Facebook. Тобто ви людей відправили у відпустку... Можна невеличку доповідь з цього питання?", — заявив Зеленський.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.

На це Власов відповів, що глави митниць "звільнені від виконання обов'язків". "Два посадовця — Селебор та Прокіпчук — пішли у відпустку, за станом здоров'я близьких родичів, і вони написали заяви на звільнення", — пояснив він.

"Ви вважаєте, що я ідіот? Ви нас усіх вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю за вашою вертикаллю. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з Facebook, а з реальних документів, коли це можна зробити", — заявив президент.

У той же день глава ДФС поінфомував, що написав заяву про звільнення і направить її до Кабміну. "Шановний пане президенте ... пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України", — написав він у Facebook.

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Зеленський відчитав "ArcelorMittal Кривий Ріг" за погану екологію

Президент Володимир Зеленський розкритикував криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

Про це він сказав на нараді з питань екологічної ситуації на Дніпропетровщині в Кривому Розі, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президент також закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу. "Якщо ця програма перенесена на 5 років і не узгоджена з громадянами, я хотів би вас запитати, чи можете ви розглянути якесь фінансове відшкодування криворіжцям, які постраждали протягом 5 років, допомогти їм з лікуванням? Я думаю, що мерія може допомогти нам знайти список людей, які за ці роки, на жаль, захворіли онкологічними захворюваннями", — заявив Зеленський

За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі з'явилося плюс 25 тисяч людей, які захворіли на онкозахворювання. "Я дуже точно і доступно висловлююсь: ми говоримо про фінансову допомогу цим людям, у тій чи іншій сумі, в залежності від ступеня захворювань. Можливо, комусь не потрібна допомога, це забезпечені люди, але думаю, що в більшості своїй така допомога нікому б не завадила. Тому ми говоримо конкретно про список цих людей, про паспортні дані та про конкретне фінансове вибачення перед цими людьми, я саме так хотів сформулювати", — наголосив глава держави.

Він також зазначив, що ще в 2016-2017 роках підприємство, зокрема, мало вивести з експлуатації мартенівський цех і зупинити двохванний сталеплавильний агрегат. За його словами, в Офіс президента приходить величезна кількість звернень від жителів Кривого Рогу, а на комбінат не допускають перевіряючих.

У свою чергу, заступник генерального директора підприємства Олександр Іванов повідомив, що за 13 років після зміни власника підприємство скоротило на 48% викиди в атмосферу: з 403 тис. тонн до 208 тис. тонн, скиди зливових і стічних вод скоротилися на 80%. "Ми вклали у виробництво близько 4,4 млрд доларів. За цей період були виведені з експлуатації агрегати, які не відповідають українським та міжнародним нормам, введені в експлуатацію агрегати, які відповідають таким нормам. Наша головна проблема — це мартен, — заявив Іванов.

"Якщо говорити про інші шість заходів, то це, в основному, проекти. Перенесення термінів проектів, як правило, пов'язане з тим, що гроші є, але проблема в кваліфікації підрядника, який виконує ці проекти...Можна нас обвинувачувати за те, що ми з 48 пунктів не виконали 6. Проте, ми плануємо в наступні 5 років інвестувати в виробництво 1,8 млрд доларів додатково, і це будуть наші природоохоронні заходи", — додав він.

Однак ця відповідь не влаштувала Зеленського. "Чому кількість ракових захворювань в Кривому Розі повинна залежати від ваших стратегічних планів? Ви ж це все робите для людей, і люди у вас там працюють", — наголосив президент.

Зеленський наказав на два місяці заборонити перевірки в морпортах

Президент України Володимир Зеленський наказав Держекоінспекції на два місяці призупинити екологічні перевірки іноземних суден в акваторії морських портів.

Таку вказівку глава держави озвучив в Одесі на нараді з розвитку морських портів, повідомляє БІЗНЕС з посиланням Укрінформ.

"Поки правоохоронні органи нам допоможуть розібратися у ситуації з поборами капітанів суден, пропоную заборонити протягом наступних двох місяців екоінспекторам здійснювати екологічні перевірки в портах. Думаю, ніхто особливо не постраждає за ці два місяці", — сказав Зеленський.

"Окрім екології Чорного моря", — зауважив перший заступник начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Дмитро Крючков.

На це глава держави відповів: "Якби вода в Чорному морі була прозора, і всюди біля узбережжя Одеси можна було купатись, я би вам повірив, але це не так. Досить! Двох місяців для врегулювання ситуації вистачить".

Зеленський закликав забезпечити безкоштовний в’їзд в Одеський порт для представників бізнесу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міського голови Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.

Про це глава держави заявив 13 липня під час робочої поїздки до Одеської та Херсонської областей, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу президента.

«Треба знайти можливість вирішити проблему надання земельної ділянки Одеському морському порту для облаштування в'їзду на територію порту для бізнесу, яким можна було б користуватися безкоштовно», – сказав Зеленський.

Нині існує лише один великий шлях доступу в порт, який належить приватній структурі. Президент назвав таку ситуацію неприпустимою та наголосив, що це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.

У свою чергу, мер Одеси пообіцяв вирішити це питання.

В Україні розблокували виплати виробникам "зеленої" енергії

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕ КП) затвердила для компанії "Укренерго" нові тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на друге півріччя 2019 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

Так, регулятор затвердив тариф на передачу електроенергії на рівні 312,14 грн за Мвт-год, що на 10% нижче, ніж тариф, який було затверджено до призупинення дії тарифів 7 червня поточного року - 347,43 грн за Мвт-год.

Водночас новий тариф на диспетчерське управління становить 8,90 грн за Мвт-год. Цей тариф почне діяти з 1 серпня. Тариф включає витрати на придбання електроенергії з метою компенсації технологічних втрат, на виконання спеціальних обов'язків із забезпечення купувати електроенергію з альтернативних джерел.

Нагадаємо:

27 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову "Нікопольського заводу феросплавів" та призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов регулятора, роблять неможливим функціонування нової моделі ринку електроенергії, яка була запущена в Україні 1 липня.

Після призупинення дії тарифів "Укренерго" і НКРЕКП подали апеляційні скарги на таке рішення суду.

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Huawei анонсував масові звільнення в американській "дочці"

Компанія Huawei планує масштабні скорочення штату в своїй дочірній дослідницькій компанії Futurewei Technologies, яка базується в США.

Про цеповідомляє БІЗНЕС з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання не називають точну кількість претендентів на звільнення, але припускають, що мова може йти про сотні людей.

Також повідомляється, що деяким працівникам з числа громадян Китаю запропонують перейти на роботу в Huawei і повернутися на батьківщину. Кількох співробітників уже повідомили про звільнення, про подальші скорочення можуть оголосити найближчим часом.

Наразі у Futurewei працює близько 850 співробітників. Дослідницькі лабораторії компанії розташовані в різних частинах США.

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