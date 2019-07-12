Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Український фонд стартапів – важлива стратегічна ініціатива для країни. За цю ідею довго боролися, обговорювали її – і нарешті вона увійшла у фазу реалізації. Я вірю в підприємництво, інновації, креатив, в Україну. Теми IT, cybersecurity, pharma і healthcare мені дуже близькі. А компанія "Дарниця" відома своїм інноваційним підходом до бізнес-процесів", – прокоментував Шимків.

Крім нього, до складу наглядової ради Фонду увійшли: Юрій Гелетій (Міністерство фінансів України), Вікторія Тігіпко (TAVentures), Олена Кошарна (HorizonCapital), Леся Севрук (ECG), Чарльз Вайтхед (CornelTech) і Олександр Риженко (E-Gov).

Нагадаємо, 11 липня розпочав роботу Український фонд стартапів. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн.

Програми Фонду планується запустити на початку вересня нинішнього року. Розмір гранту для одного проекту може досягати $75 тис.

Довідка: Фармацевтична компанія "Дарниця" – лідер з реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських средств. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії – кардіологія, неврологія і проблеми болю.

Продукція експортується до 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7% – до 3,002 млрд грн.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.