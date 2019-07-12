На ринок України виходить потужний міжнародний провайдер проблемних активів

На ринок України виходить міжнародна компанія APS (Чехія), один з найбільших провайдерів послуг з інвестицій та управління проблемними активами в Центральній Європі.

Як повідомляє БІЗНЕС, про це представники компанії заявили на пресконференції в посольстві Чеської Республіки в Україні.

Компанія працює в 16 країнах Європи і має в управлінні активи номінальною вартістю понад 8 млрд євро.

Спільно з провідним українським гравцем на ринку простроченої заборгованості Avistar чеська компанія запустить пілотний проект, який дозволить об'єднати міжнародний досвід APS з експертизою роботи з проблемними кредитами української команди. Для цього буде створено спільне підприємство Gefest Group.

Початкові інвестиції APS в Україні складуть $20-25 млн із можливістю їх збільшення до $100 млн. Кошти будуть спрямовані на створення сервісної платформи за європейськими стандартами.

"Для нас це ще один дуже важливий крок по залученню іноземних інвестицій на український ринок стресових активів, що дозволить суттєво збільшити конкуренцію на ньому та максимізувати ціни продажу активів неплатоспроможних банків", — сказав директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Тарас Єлейко.

Він переконаний, що ця подія буде тригером для початку активного інвестування в Україну. "Очікуємо, що після входження на ринок APS найближчим часом ми побачимо інвестиції від декількох великих іноземних та українських гравців", — додав Єлейко.

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