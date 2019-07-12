В Україні запустили портал онлайн-аналітики держпідприємств ProZvit

Пр це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Мінекономрозвитку, яке є одним з розробників порталу спільно з командою підтримки реформ міністерства, Прозорро.Продажі та за підтримки Transparency International Ukraine і Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

На порталі зібрані фінансові показники понад 3500 державних підприємств, які перебувають в управлінні центральних органів виконавчої влади. Ознайомитись детально із порталом та його можливостями можна за посиланням – https://prozvit.com.ua.

"Портал, який ми сьогодні презентуємо – це результат річної роботи цілої команди Мінекономрозвитку. Раніше вся звітність державних підприємств була паперовою і лежала в архівах міністерств, а відтепер усі держпідприємства звітують в електронній формі і фінансові показники їхньої діяльності агрегуються на порталі ProZvit. Кожен журналіст чи експерт може зайти на портал та перевірити, чи є підприємство прибутковим та який фінансовий результат отримало за рік", – сказав Кубів.

Він повідомив, що у 2018 році з 3633 державних підприємств, що перебувають в управлінні органів виконавчої влади, 2327 – працюючих підприємств. При цьому звіти на зминулий рік надали 1474 підприємств.

"Гостро постає питання дисципліни та можливості ефективного управління державними підприємствами. Ефективне управління неможливе, якщо держава не може змусити свої підприємства навіть прозвітувати. Підходи до управління державним сектором мають бути суттєво переглянуті через приватизацію та підсилення корпоративного управління", – переконаний перший віце-прем’єр-міністр.

Він нагадав, що з січня 2019 року заповнення бази порталу стало обов’язковим для всіх державних підприємств України. Вони подають до бази всі форми фінансової звітності, а також фінансові плани.

На головній сторінці портал дає змогу ознайомитись із базовою статистикою державного сектору економіки: загальна кількість державних підприємств усіх форм власності, з них – кількість працюючих, з них – кількість таких, що подали звітність за обраний період, з них – кількість прибуткових, і загальна сума фінансового результату (прибутку/збитку) по цим підприємствам.

Також на порталі можна знайти посилання на аналітичні звіти по найбільшим державним підприємства України ТОП-100, починаючи з 2014 року.

"Тепер ці та інші показники на рівні країни, регіону або окремих державних підприємств доступні будуть на порталі ProZvit, щоб кожен міг побачити їх та проаналізувати у будь-який зручний час", – додав Кубів.