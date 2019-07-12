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Фіскальна служба оновила список юросіб, яким "світять" перевірки

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Державна фіскальна служба (ДФС) змінила кількість юридичних осіб, які плануються перевірити у поточному році.

Оновлений план-графік документальних планових перевірок оприлюднений на сайті ДФС, інформує БІЗНЕС.

До цього переліку увійшли 4943 юрособи.

Повний список кандидатів на перевірки доступний у розділах: 

- "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб";

- Розділ ІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" з урахуванням коригування (липень 2019 року).

Нагадаємо:

ДФС бізнес план перевірок