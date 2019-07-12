Фіскальна служба оновила список юросіб, яким "світять" перевірки

Державна фіскальна служба (ДФС) змінила кількість юридичних осіб, які плануються перевірити у поточному році.
Оновлений план-графік документальних планових перевірок оприлюднений на сайті ДФС, інформує БІЗНЕС.
До цього переліку увійшли 4943 юрособи.
Повний список кандидатів на перевірки доступний у розділах:
- "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб";
- Розділ ІІ плану-графіка "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" з урахуванням коригування (липень 2019 року).
Нагадаємо:
- У січні 2019 року в Україні втратив чинність закон про мораторій на проведення перевірок бізнесу, який діяв до 31 грудня 2018 року.
- ДФС сформувала план-графік документальних перевірок на 2019 рік. У нього включені майже 5 тис. суб'єктів господарювання з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік —1,14 трлн грн.
- В Україні невдовзі запрацює єдина база підприємств та підприємців, в яких проводилися чи плануються перевірки контролюючих органів.
- За даними Інспекційного порталу, у поточному році заплановано 22 497 позапланових, 117 623 запланованових та 30 227 комплексних перевірок.