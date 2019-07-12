Польський венчурний фонд інвестуватиме в українські стартапи

Польський венчурний фонд bValue має намір інвестувати в українські стартапи. Він відкриває третій фонд з капіталізацією близько $14 млн.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Ain.ua.
Як зазначається, інвестиційним регіоном буде не тільки Україна, а й інші країни Центральної та Східної Європи — Білорусь, країни Балтійського регіону, Румунія, Угорщина і Болгарія. Фонд вже має своїх представників, в тому числі в Україні.
У стартапи на ранньому етапі розвитку інвестуватимуть від 100 тис. євро, у більш зрілі — від 1 млн євро. У фокусі фонду будуть технологічні стартапи з глобальними амбіціями.
Варто зазначили, що bValue став одним з найбільш активних інвесторів в Україні в 2019 році.
Нагадаємо, що 11 липня в Україні запустили Фонд стартапів зі стартовим бюджетом в 390 млн грн.