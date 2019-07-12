Суд відкрив справу щодо стягнення з Коломойського 5 млрд грн на користь Нацбанку

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Регулятор нагадує, що у червні 2018 року подав в Господарський суд Дніпропетровської області чотири позови до Коломойського про стягнення з нього як з фінансового поручителя "ПриватБанку" заборгованості за кредитами рефінансування відповідно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн.

"Йдеться про зобов’язання за договорами поруки відповідно до заборгованості, що виникла станом на кінець грудня 2015 року. Щодо стягнення заборгованості з Ігоря Коломойського, яка почала формуватися вже з 2016 року, Національний банк звернувся 18 грудня 2018 року з відповідним позовом до суду Першої інстанції Республіки і Кантона Женеви (Швейцарія)", - зазначили в Нацбанку.

Але у відкритті провадження відмовляли, через те, що постійним місцем проживання Коломойського була Женева (Швейцарія), а не Дніпро. У липні-серпні 2018 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив у силі всі рішення суду першої інстанції.

Не погоджуючись з рішеннями судів, Нацбанк подав касаційні скарги. У березні 2019 року Велика Палата Верховного суду задовольнила скарги регулятора та направила справи на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Нацбанк очікує призначення розгляду справ по суті вже у серпні 2019 року.

Нагадаємо, наразі тривають судові спори між націоналізованим "ПриватБанком" та його колишніми власниками.

14 травня та 11 червня "ПриватБанк" виграв у Великій Палаті Верховного суду спори у справах за позовами ПАТ "Покровський ГЗК", компанії Тровелко Холдінгз Лімітед та ПрАТ "Ерлан" до Нацбанку та фінустанови про зобов'язання останньої погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ. Усі ці компанії пов'язані з колишніми власниками "ПриватБанку".

27 червня "ПриватБанк" здобув чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Судув спорі з майновим поручителем за кредитом рефінансування — Марганецьким гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК).

Довідка: За даними Нацбанку, у 2015 році Ігор Коломойський, який на той момент був співвласником "ПриватБанку", в рахунок забезпечення погашення п’яти кредитів рефінансування, отриманих банком за період 2008–2014 рр, уклав з регулятором договори поруки. Фактично він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на сьогодні становить 9,2 млрд грн.

У Нацбанку заявляють, що Коломойський не виконав жодного із цих зобов'язань.