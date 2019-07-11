Названо вартість репутації провідних компаній світу

Згідно з даними дослідження, проведеного комунікаційним агентством AMO Network , вартість корпоративної репутації компаній з 15 провідних національних індексів фондового ринку склала $16,77 трлн, що дорівнює 35,3% їхньої загальної капіталізації.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на портал "Репутаційна економіка".

Найвищий показник зафіксований в індексу Британської фондової біржі UK's FTSE100. Тут частка корпоративної репутації в капіталізації компаній оцінена на рівні 47%. Найменший вплив репутації на вартість акцій зафіксовано в російському індексі RTS Index – 13,8%.

Незважаючи на падіння валової ринкової капіталізації 15 індексів протягом останнього року на 0,5%, частка репутації в ринковій вартості вивчених 1611 компаній зросла на 2,1%.

Найважливішими факторами, що впливають на репутаційний внесок у вартість акцій, є оцінка інвестором довгострокової інвестиційної вартості компанії (13% репутаційної вартості), якість управління (12,5%), фінансова стійкість (12,2%) і вміння управляти людьми (11,7%).

Організатори дослідження також визначили, що фактором, що володіє найбільшим потенціалом для підвищення загальної вартості, є глобальна конкурентоспроможність, при якій збільшення позитивного сприйняття інвесторів на 5% призведе до збільшення ринкової капіталізації на 82 базисних пункта.

Далі йдуть довгострокова інвестиційна вартість (+76 базисних пунктів), інновації (+71 базисний пункт), якість товарів і послуг (+69 базисних пунктів).

"У складні часи саме компанії з більш сильною і збалансованою корпоративною репутацією будуть більш ефективно протистояти виникаючим складнощам, зберігати свою капіталізацію та утримувати першість. Розуміння тригерів, які будуть захищати і підвищувати цінність репутації їх компанії, – це важливе завдання для менеджерів будь-якої досліджуваної нами компанії", – сказав керівник AMO Network Ангус Мейтленд, говорячи про цілі дослідження.

При роведенні дослідження використовувався метод Reputation Dividend, створений для оцінки ступеня впливу корпоративної репутації компанії на ціну її акцій. Також організатори проаналізували фінансові метрики Bloomberg і Morningstar, низку нефінансових факторів, включаючи показники корпоративної репутації.

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